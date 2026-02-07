B1 Inregistrari!
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul

07 feb. 2026, 10:30
Cuprins
  1. Originile Sfântului Partenie
  2. Minunile săvârșite de Sfântul Partenie
  3. Moștenirea spirituală de Sfântul Partenie
  4. Semnificația zilei în tradiția creștină

Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, este una dintre cele mai luminoase figuri ale secolului al IV-lea, fiind cinstit astăzi de Biserica Ortodoxă ca un mare făcător de minuni și vindecător. Născut în Melitopole, acesta a demonstrat încă din prima tinerețe o chemare deosebită spre viața duhovnicească.

Originile Sfântului Partenie

Provenind dintr-un mediu religios, fiind fiul diaconului Hristofor din biserica Melitopoliei, tânărul a crescut sub îndrumarea directă a valorilor creștine. El a fost înzestrat cu darul tămăduirii, pe care îl folosea fără a căuta lauda oamenilor. Parcursul său ierarhic a fost unul binecuvântat de Dumnezeu: a fost hirotonit preot de episcopul Filip, iar ulterior, datorită vieții sale, a fost numit episcop al cetății Lampsacul de către mitropolitul Ahile al Cizicului, unde a păstorit.

Minunile săvârșite de Sfântul Partenie

Activitatea sa a fost presărată cu vindecări care păreau imposibile din punct de vedere medical. Una dintre cele mai impresionante minuni pe care le-a făcut, a fost cea a omului căruia un taur îi scosese ochiul din orbită. Sfântul a luat ochiul cu mâna, l-a pus la loc și, spălându-l cu apă binecuvântată, l-a vindecat complet în doar trei zile.

De asemenea, dialogul său cu un duh necurat a rămas o pildă. Atunci când demonul s-a rugat să nu fie izgonit în locuri pustii, Sfântul Partenie i-a oferit, cu o smerenie care l-a îngrozit pe cel viclean, propriul său trup ca adăpost: „Iată, eu sunt omul, intra și locuiește in mine”. Văzând o asemenea mărturie, diavolul a fugit, recunoscând că nu poate intra în „casa lui Dumnezeu”, lăsându-l pe omul suferind perfect sănătos.

Moștenirea spirituală de Sfântul Partenie

 Troparul său îl descrie ca pe un „următor al scaunelor Apostolilor”, subliniind că a păstrat  cuvântul adevărului. Exemplul său de jertfă personală și curajul de a se pune pe sine în calea răului pentru a salva un alt suflet rămâne un exemplu dragostea și dedicarea pentru viața duhovnicească.

Semnificația zilei în tradiția creștină

Pomenirea de astăzi este marcată de recunoștința pentru puterea vindecării prin credință. În tradiția ortodoxă, Sfântul Partenie este invocat cu precădere de cei care suferă de boli grele sau de tulburări psihice, fiind considerat un protector împotriva influențelor demonice. Tot în această zi, calendarul ne amintește de Sfântul Cuvios Luca din Elada și de cei 1.003 slujitori mucenici, transformând ziua de 7 februarie într-un moment de reflecție asupra martiriului și a puterii lui Dumnezeu de a lucra prin oameni sfinți, potrivit creștinortodox.

