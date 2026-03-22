Sfintii zilei de 22 martie sunt amintiți astăzi prin de curajul preotului Vasile din Ancira și al Sfintei Drosida, fiica împăratului Traian, care au ales în locul lepădării de credință.

Sfintii zilei de 22 martie: Istoricul și pătimirea Sfântului Vasile

Refuzând să se lepede de credința creștină, Sfântul Vasile a fost prins și întemnițat. Împăratul Iulian a trimis pe slujitorii săi, Elpidiu, Pigasie și Asclepie să fie judecat, apoi s-a oprit chiar el în Ancira, deoarece se afla în campania pornită împotriva perșilor. Fiind adus în fața împăratului, acesta a fost amenințat cu chinuri groaznice dacă nu se leapădă de credința ortodoxă, apoi a fost întemnițat din nou. Adus a doua oară în fața lui Iulian, l-a înfruntat cu demnitate, refuzând să aducă jertfă idolilor, motiv pentru care a fost supus supliciilor și a suferit moarte martirică în anul 362.

Tropar:

„Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Povestea Sfintei Drosida, fiica împăratului Traian

Sfânta Drosida a trăit la începutul secolului al II-lea, când adunările creștine erau interzise, iar credincioșii erau pedepsiți cu moartea. În acele vremuri, cinci fecioare adunau trupurile martirilor, le ungeau cu miruri și le înfășurau în giulgiuri, ascunzându-le în locuri de sihăstrie. Drosida, fiica împăratului, era creștină în taină și ieșea noaptea din palat pentru a le ajuta. Deși era logodită cu Adrian, consilierul împăratului, acesta l-a îndemnat pe Traian să pună pază la trupurile mucenicilor. Astfel, cele cinci femei au fost prinse și aruncate într-un cuptor în care se topea arama.

Spre deosebire de ele, Drosida a primit șansa iertării dacă renunța la Hristos, dar a refuzat și a reușit să scape de sub supravegherea soldaților. Dorind să se alăture celorlalte fecioare în cuptor, s-a gândit pe cale că nu are „haină de nuntă”, fiind nebotezată. Atunci, s-a uns cu mirul pe care îl avea la ea, s-a aruncat în apa unui lac și s-a botezat singură. Timp de șapte zile s-a ascuns în post și rugăciune, fiind găsită de creștini, cărora le-a povestit totul. În a opta zi, Sfânta Muceniță Drosida a suferit moarte martirică, fiind aruncată în cuptorul de foc, potrivit .