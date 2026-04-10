Vinerea Mare, ziua tăcerii și a credinței profunde în tradiția creștină. Ce semnificație au ritualurile și interdicțiile respectate de credincioși

10 apr. 2026, 09:59
Cuprins
  1. Ce semnificație are Vinerea Mare pentru creștini
  2. Ce semnificație au ritualurile religioase din această zi
  3. Cum influențează tradițiile populare credincioșii
  4. Ce obiceiuri și superstiții se păstrează în această zi

Vinerea Mare este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin, marcată prin slujbe speciale și reguli stricte respectate de credincioși. Această zi aduce în prim-plan atât semnificația religioasă, cât și tradițiile populare care încă se păstrează în multe zone.

Ce semnificație are Vinerea Mare pentru creștini

Vinerea Mare, cunoscută și drept Vinerea Patimilor sau Vinerea Neagră, marchează momentul central al Săptămânii Mari, când credincioșii rememorează suferințele și sacrificiul lui Iisus Hristos. Această zi evocă condamnarea, răstignirea și punerea în mormânt a Mântuitorului, fiind percepută drept punctul culminant al credinței creștine.

Din punct de vedere liturgic, ziua se remarcă printr-un element unic, deoarece nu se oficiază Sfânta Liturghie, accentul fiind mutat pe jertfa supremă.

Ce semnificație au ritualurile religioase din această zi

Dimineața începe cu participarea la slujba citirii Ceasurilor Împărătești. Un moment esențial îl reprezintă aducerea Sfântului Epitaf în mijlocul bisericii, simbol al mormântului lui Hristos.

Credincioșii trec pe sub această masă într-un gest de smerenie profundă, văzut ca o participare simbolică la moartea și, ulterior, la învierea Mântuitorului.

Pe măsură ce seara se apropie, Denia Prohodului devine punctul central al zilei, reunind comunitatea într-o slujbă de o intensitate emoțională aparte. Cântările funerare dedicate lui Hristos creează o atmosferă solemnă, în care durerea și speranța coexistă într-un echilibru profund.

Cum influențează tradițiile populare credincioșii

Vinerea Mare impune un regim sever de post, mulți alegând să nu consume alimente sau apă până la apus, ca formă de solidaritate spirituală. Acest tip de post nu reprezintă doar o restricție alimentară, ci și un exercițiu de disciplină interioară și introspecție.

În plan tradițional, ziua este însoțită de numeroase interdicții, menite să păstreze respectul față de semnificația momentului religios. Consumul anumitor alimente, precum urzicile sau oțetul, este evitat din cauza simbolismului asociat suferinței lui Hristos.

Munca fizică este, de asemenea, oprită, iar activitățile casnice sunt amânate, deoarece această zi este dedicată exclusiv reculegerii și rugăciunii, relatează Capital. 

Ce obiceiuri și superstiții se păstrează în această zi

În multe zone, oamenii respectă cu strictețe obiceiurile moștenite, inclusiv evitarea lucrului în gospodărie sau a îngrijirii personale excesive. Se crede că tunderea părului în această zi poate atrage pierderi sau evenimente nefericite în familie.

După participarea la Denia Prohodului, mulți merg la cimitir pentru a aprinde lumânări, păstrând vie legătura cu cei dispăruți. În același timp, tradiția recomandă ca pregătirile pentru Paște, precum vopsirea ouălor sau coacerea cozonacilor, să fie finalizate în Joia Mare sau lăsate pentru Sâmbăta Mare.

