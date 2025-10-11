În calendar creștin, în această zi, de 12 octombrie, sunt pomeniți, an de an, Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic. Ei au fost martirizați pentru că au refuzat să renunțe la credință, în timpul persecuțiilor din secoulul IV.

Calendar creștin, 12 octombrie

Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic au fost creștini din secolul al IV-lea, care au fost chinuiți și uciși în timpul (284-305) deoarece au refuzat să se renunțe la credința lor.

Despre Tarah se știe că s-a născut în Claudiopolisul Siriei și era de neam roman, un ostaș foarte bătrân. Prov a fost din Perga Pamfiliei, iar Andronic a fost fiul unui cetățean de mare vaza din Efes.

Se spune că păgânii i-au zdrobit fălcile și grumajii cu pietre, lui Tarah, i-au ars mâinile, l-au spânzurat sus de un lemn și cu fum împuțit l-au afumat dedesubt. Toate acestea nu l-au determinat să renunțe la credința creștină.

Drept urmare, cei care l-au torturat au amestecat oțet cu muștar și cu sare, și i-au turnat pe nas. Mai apoi i-au tăiat urechile și i-au despuiat capul de piele. A fost dat și fiarelor să-l manânce și în cele din urmă l-au tăiat tot, bucăți, cu sabia. În cele din urmă, , și-a dat sufletul la Dumnezeu.

Cum au fost chinuiți Prov

Despre Prov, cel de-al doilea sfânt mucenic pomenit în calendarul creștin, se spune, în sinaxar că ar fi fost bătut cu vine crude, că i s-au ars picioarele cu fiare încinse și a fost spânzurat de un lemn. Apoi, păgânii care l-au torturat, i-au ars și i-au fript spinarea și coastele cu frigări înroșite în foc.

Se mai spune că lui Prov i-au fost străpunse pulpele cu fiare încinse pentru a-l determina să-și renege credința și să se închine la idoli. Văzând că nu au succes, păgânii l-au tăiat cu săbiile și l-au ciopârțit, până și-a dat fericitul sfârșit.

Despre Andronic se știe că a fost spânzurat pe un lemn și i-au fost sfâșiate picioarele cu fiare ascuțite. Apoi l-au împuns în coaste și l-au frecat cu sare peste tăieturi. În cele din urmă i s-a taiat limba si buzele și a fost ciopârțit cu sabia până ce și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu, conform Bisericii Ortodoxe citat pe calendar-ortodox.ro.