Sfântul Mare Mucenic Mina este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 11 noiembrie.

Despre Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfântul Mina era de neam egiptean conform , fiind originar dintr-un sat din provincia Monofia. Se spune că Sfântul Mare Mucenic Mina a trăit în timpul împăratului roman Diocleţian (284-305), cunoscut pentru persecuțiile împotriva creștinilor.

Tatăl său se numea Euduxius şi era fiul guvernatorului Pludianes. Eudoxius era cunoscut pentru virtutea şi bunătatea sa. Iar mama Sfântului Mina se numea Ofomia, fiind cunoscută drept o femeie credincioasă şi milostivă.

Despre Mina se spune că era un ostaş plin de har, îndrăgit de toți camarazii săi. Datorită calităților sale a fost numit adjunct al tribunului Firmilian. El a servit în armata din ţinutul Cotuan – Frigia (Kotianul Frighiei – provincie africană).

Vremurile erau potrivnice creștinilor, autoritățile declanșând o mare prigoană împotriva acestora. Sfântul Mare Mucenic Mina a ales să plece din armată şi s-a retras în pustnicie, trăind departe de lume.

Conflictul cu autoritățile păgâne

Sfântul Mare Mucenic Mina era sihastru când, în cetatea Cotuan, acolo unde a servit ca ostaş, s-a organizat o mare serbare păgână. El a coborât în cetate și a strigat numele lui Dumnezeu, atrâgând atenția tuturor. Mulţimea şi-a întors ochii spre dânsul şi, tăcând, se mira de îndrăzneala lui.

„Acel praznic, văzându-l Sfântul Mina mai înainte cu duhul, s-a aprins de râvnă după Dumnezeu, şi lăsând munţii şi pustietatea, a venit în cetate şi în mijlocul priveliştii a stat la un loc înalt, unde putea fi văzut de toţi, şi a strigat cu glas tare: Venit-am către cei ce nu mă caută pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de mine. Acestea strigând sfântul, toţi cei de la privelişte şi-au întors ochii spre dânsul şi tăcând se mirau de îndrăzneala lui. Acolo se afla şi Piros, ighemonul cetăţii”, se povestește în .

Sfântul Mina a fost adus în faţa guvernatorului cetăţii, iar acesta l-a întrebat cine este. El a spus că este „robul lui Iisus Hristos, Care împărăţeşte în cer şi pe pământ”. A fost recunoscut de unul dintre foștii săi camarazi care i-a spus guvernatorului, iar acesta a poruncit să fie închis la închisoare până la finalul serbărilor.

„Şi iar l-a întrebat ighemonul: «Străin eşti sau eşti locuitor de aici? Şi cum ai îndrăzneala aceasta să strigi astfel în mijlocul priveliştii?». Iar sfântul nerăspunzând la cuvintele lui, unul dintre ostaşii care stăteau înainte l-a cunoscut şi a zis: «Cu adevărat, acesta este Mina, ostaşul care era sub stăpânirea tribunului Fermilian”, se mai scrie în Vieţile Sfinţilor.

Chiurile prin care a trecut Sfântul Mare Mucenic Mina

Guvernatorul l-a chemat în judecată și a încercat să-l determine să renunțe la , promițându-i daruri și răsplăți uriașe. Sfântul Mare Mucenic Mina a refuzat toate darurile, astfel că a fost torturat. El a îndurat chinuri fără măsură, în timp ce-l mărturisea necontenit pe Hristos.

„Deci, sfântul a fost spânzurat pe lemn şi cu unghii de fier strujit, iar muncitorul, batjocorindu-l, zicea: «Oare simţi vreun fel de dureri, Mina? Oare îţi plac muncile? Voieşti să-ţi mai îndulcesc această dulceaţă?»”, mai relatează Viețile Sfinților.

În cele din urmă, după lungi torturi, văzând că sfântul este de neclintit, guvernatorul l-a condamnat la moarte. Sfântul Mina a fost dus în afara cetăţii unde i s-a tăiat capul. Apoi, ostaşii au aprins un foc mare și au aruncat în flăcări trupul sfântului.

După ce s-a stins focul, unii dintre creştini au luat rămășițele sfântului și, învelindu-le în pânză curată, le-au uns cu arome. Iar după puţină vreme le-au dus în patria lui şi le-au pus la loc cinstit. Aici a fost zidită şi o biserică în numele său, săvârşindu-se acolo multe minuni.