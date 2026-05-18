Sărbătoare importantă pe 18 mai. Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina

Ana Beatrice
18 mai 2026, 10:06
Susă Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Cine au fost Sfinții Mucenici prăznuiți pe 18 mai
  2. Rugăciune catre Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina

Pe 18 mai, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina. Aceștia sunt cunoscuți pentru credința lor neclintită în Hristos și pentru curajul de a-și apăra credința până la capăt.

Ei au rămas statornici în fața persecuțiilor și au ales să își apere credința chiar cu prețul vieții. Curajul și devotamentul lor i-au transformat în simboluri ale sacrificiului și ale puterii spirituale.

Cine au fost Sfinții Mucenici prăznuiți pe 18 mai

Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina au trăit într-o perioadă în care creștinii erau persecutați pentru credința lor în Hristos. Aceștia au ales să rămână credincioși valorilor creștine, în ciuda amenințărilor și a presiunilor venite din partea celor care se împotriveau creștinismului. Pentru că au refuzat să renunțe la credință, ei au fost supuși unor suferințe și chinuri cumplite. Prin puterea și curajul lor, au devenit exemple de statornicie și credință pentru toți creștinii.

Conform tradiției creștine, Sfinții Mucenici au trecut prin numeroase încercări și suferințe, însă nu și-au pierdut credința în Dumnezeu. Ei au rămas puternici sufletește și uniți în rugăciune, alegând să-L mărturisească pe Hristos chiar și cu prețul vieții. Prin curajul și statornicia lor, au devenit adevărate modele de credință pentru creștinii din acea perioadă.

Sfânta Hristina este amintită pentru credința puternică și devotamentul său față de Dumnezeu. Ceilalți mucenici sunt pomeniți pentru jertfa și curajul cu care au înfruntat persecuțiile din acea vreme. Biserica Ortodoxă îi cinstește ca apărători ai credinței creștine, care au ales să rămână statornici în credință până la sfârșit, notează basilica.ro.

Rugăciune catre Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina

Doamne Dumnezeule, Cel ce ai întărit în credință pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Hristina, ascultă rugăciunea noastră și luminează sufletele noastre cu harul Tău.

Sfinților Mucenici, care ați răbdat suferințe și încercări pentru dragostea lui Hristos, rugați-vă pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să primim putere în clipele grele, răbdare în necazuri și pace în suflet.

Ocrotitori ai credinței și ai curajului, ajutați-ne să rămânem statornici în bine, să ne păstrăm credința curată și să nu ne pierdem nădejdea în fața încercărilor vieții.

Dăruiți-ne sănătate, liniște și binecuvântare în casele și familiile noastre, iar prin rugăciunile voastre să dobândim mila și ajutorul lui Dumnezeu. Amin.

