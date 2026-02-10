B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire

Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire

Ana Beatrice
10 feb. 2026, 10:12
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Haralambie
  2. De ce este atât de importantă ziua de 10 februarie pentru credincioși
  3. Ce rugăciune îi putem adresa pentru sănătate și ocrotire

Sfântul Mucenic Haralambie este cinstit pe 10 februarie de Biserica Ortodoxă. El este cunoscut ca un mare apărător de boli și grabnic făcător de minuni. Ziua sa de prăznuire este marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox.

Cine a fost Sfântul Mucenic Haralambie

Sfântul Mucenic Haralambie a fost un preot creștin care a trăit în secolul al II-lea. Viața sa s-a desfășurat în vremea împăratului Septimiu Sever, o perioadă marcată de persecuții dure împotriva creștinilor. Deși avea peste 100 de ani, a mărturisit fără teamă credința în Hristos și a refuzat să se închine idolilor.

Acesta a îndurat chinuri cumplite, fiind torturat cu cruzime, însă răbdarea și credința lui i-au uimit chiar și pe cei care îl prigoneau. Tradiția spune că, prin puterea rugăciunii, a săvârșit numeroase minuni, vindecând bolnavi și alungând suferința.

Pentru statornicia sa și dragostea neclintită față de Dumnezeu, Sfântul Mucenic Haralambie a primit cununa muceniciei. El este cinstit până astăzi ca un mare ocrotitor al sănătății și al celor aflați în necaz.

De ce este atât de importantă ziua de 10 februarie pentru credincioși

Ziua de 10 februarie ocupă un loc aparte în calendarul ortodox, fiind dedicată cinstirii Sfântului Mucenic Haralambie, unul dintre cei mai puternici sfinți ai Bisericii. Această sărbătoare, marcată cu cruce neagră, este un prilej de rugăciune și apropiere de Dumnezeu, în care credincioșii cer sănătate, protecție și alinare sufletească. Mulți se roagă cu credință Sfântului Haralambie, considerat grabnic ajutător în boli și încercări grele, având nădejdea că prin rugăciune vor primi binecuvântare și întărire.

Ce rugăciune îi putem adresa pentru sănătate și ocrotire

Sfinte Mucenice Haralambie, ales al lui Dumnezeu și grabnic ajutător al celor aflați în suferință, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Tu, care ai primit de la Dumnezeu darul vindecării și al izbăvirii de boli, ocrotește-ne trupul și sufletul, îndepărtează de la noi suferința, frica și necazurile. Întărește-ne în credință, dă-ne răbdare în încercări și luminează-ne calea spre mântuire. Fii mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și pentru pacea inimilor noastre, ca să-I aducem slavă în toate zilele vieții noastre. Amin.

Tags:
Citește și...
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
calendar religios
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
calendar religios
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
calendar religios
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
calendar religios
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
calendar religios
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
calendar religios
Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Trei Ierarhi? Povestea care a pus capăt marilor dispute din Biserică
calendar religios
De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Trei Ierarhi? Povestea care a pus capăt marilor dispute din Biserică
29 ianuarie, Aducerea moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul: o sărbătoare a credinței și curajului
calendar religios
29 ianuarie, Aducerea moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul: o sărbătoare a credinței și curajului
Sfântul Efrem Sirul, pomenit pe 28 ianuarie. Viața de asceză și moștenirea spirituală a marelui cuvios
calendar religios
Sfântul Efrem Sirul, pomenit pe 28 ianuarie. Viața de asceză și moștenirea spirituală a marelui cuvios
Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit pe 27 ianuarie. Povestea marelui ierarh care a mustrat fără teamă nedreptatea
calendar religios
Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit pe 27 ianuarie. Povestea marelui ierarh care a mustrat fără teamă nedreptatea
Ultima oră
11:01 - Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
10:58 - Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
10:52 - Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
10:47 - Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
10:23 - Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
10:11 - Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
10:08 - Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
09:50 - Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
09:47 - Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
09:34 - Bolojan răspunde criticilor ICCJ. Premierul a explicat de ce a informat CCR: „Mi s-a părut de bun-simţ să se ştie aceste lucruri”