îi cinstește pe 15 aprilie pe Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, parte dintre cei șaptezeci de ucenici ai lui Hristos. Ei au avut un rol important în răspândirea credinței creștine în primele perioade după Înviere. Chiar dacă sunt mai puțin cunoscuți decât cei , rămân modele de credință, curaj și dăruire.

Cine au fost Aristarh, Pud și Trofim

Aristarh, originar din Tesalonic, a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. L-a însoțit în călătoriile misionare și a rămas alături de el chiar și în momentele de încercare, inclusiv în detenție. Devotamentul său față de credință și de propovăduirea Evangheliei l-a făcut un sprijin de nădejde în răspândirea creștinismului.

Pud, menționat în Epistola a doua către Timotei, era un creștin de seamă din Roma. Era recunoscut pentru credința sa puternică și pentru ospitalitatea cu care îi primea pe cei care vesteau cuvântul lui . Se spune că locuința sa a devenit un loc de întâlnire pentru primii creștini.

Trofim, originar din Efes, a fost la rândul său un colaborator apropiat al Apostolului Pavel. A fost implicat activ în misiunea de răspândire a Evangheliei. Deși a trecut prin persecuții și suferințe, nu a renunțat la credință, rămânând statornic până la final.

De ce sunt considerați modele de credință și jertfă

Cei trei apostoli au trăit într-o perioadă marcată de prigoane intense împotriva creștinilor, însă nu au renunțat la credință. Tradiția spune că au murit ca martiri la Roma, în timpul persecuțiilor împăratului Nero.

Prin curajul lor și prin dorința de a duce mai departe învățătura lui Hristos, Aristarh, Pud și Trofim rămân până astăzi exemple de statornicie și sacrificiu pentru credință.

Rugăciune către Sfinții Apostoli

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai ales pe Sfinții Tăi Apostoli Aristarh, Pud și Trofim spre slujirea Ta și spre vestirea Evangheliei, primește rugăciunea noastră și întărește-ne în credință.

Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, care ați urmat cu credință lui Hristos și ați răbdat încercări pentru numele Lui, rugați-vă pentru noi, ca să dobândim răbdare, curaj și dragoste curată.

Ajutați-ne să rămânem statornici în credință, să biruim ispitele și să trăim după voia lui Dumnezeu în fiecare zi.

Ocrotiți-ne pe noi și familiile noastre și mijlociți înaintea Domnului pentru iertarea păcatelor noastre și pentru pacea sufletelor noastre.

Amin.