Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana este prăznuită astăzi, 29 octombrie, fiind un strălucit model al credinței neclintite în Hristos. Viața ei, trăită cu deplină dăruire lui Dumnezeu, s-a sfârșit printr-un martiriu dureros în vremea împăraților Deciu și Valerian. Crescută într-o mănăstire, Anastasia a dobândit o credință puternică, întemeiată pe , ascultare și iubire curată față de Hristos.

Care a fost mărturia de credință a tinerei fecioare în fața tiranilor

Sfânta Anastasia Romana a fost denunțată pentru credința sa și adusă înaintea guvernatorului păgân al vremii, pe nume Prov. Acesta a încercat să o convingă să renunțe la Hristos, promițându-i bogății și viață îndelungată dacă jertfea zeilor păgâni. Tânăra a refuzat cu hotărâre, spunând că viața fără Dumnezeu nu are niciun rost și nicio adevărată valoare. Pentru îndrăzneala sa, a fost bătută crunt peste obraz și târâtă prin cetate spre batjocura mulțimii necredincioase.

A fost întinsă pe jaratic încins, chinuită cu toiege și spânzurată pe lemn, însă nu s-a lepădat de credință. Călăii i-au sfâșiat trupul cu unelte ascuțite, dar Anastasia a rămas tăcută, rugându-se în gând lui Hristos Mântuitorul. După ce i-au fost tăiate mâinile, picioarele și limba, a continuat să se roage cu sufletul, fără a arăta frică. În cele din urmă, fecioara a fost decapitată, alegând moartea martirică în locul trădării credinței și al supunerii păgâne. Prin jertfa sa, Sfânta Anastasia Romana a devenit o pildă de curaj, puritate și dragoste desăvârșită față de Dumnezeu.

Unde se păstrează moaștele Sfintei Anastasia și ce rol joacă ele astăzi

După moartea muceniței, trupul ei a fost luat de stareța Sofia, care o crescuse cu dragoste și credință neclintită. Sfânta Sofia a înmormântat cu mare cinste trupul Sfintei Anastasia, cinstindu-l ca pe o comoară duhovnicească neprețuită. De-a lungul veacurilor, moaștele sfintei au fost păstrate cu evlavie, devenind izvor de binecuvântare și mângâiere pentru credincioși.

O parte importantă din sfintele ei moaște se află astăzi la . Fragmente din relicvele Sfintei Mucenițe Anastasia se găsesc și în mai multe biserici din România, spre închinarea credincioșilor. Printre aceste locuri sfinte se numără și Mănăstirea Șinca Nouă din județul Brașov, loc de rugăciune și reculegere.