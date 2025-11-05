Pe 5 noiembrie, credincioșii îi cinstesc pe Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia, modele de credință și devotament creștin. Cei doi sfinți sunt amintiți pentru dragostea lor statornică față de Dumnezeu și curajul în fața persecuțiilor vremii. Sărbătoarea are o importanță specială în , fiind moment de rugăciune pentru familie, iubire și credință neclintită.

Cine au fost Sfinții Galaction și Epistimia

Potrivit scrierilor bisericești, Sfântul Galaction s-a născut în cetatea Emesa din Siria, într-o familie inițial păgână. După multe rugăciuni și încercări, părinții săi au primit binecuvântarea lui Dumnezeu și au fost botezați, devenind adevărați creștini.

Crescut în credință și iubire pentru Hristos, Galaction a ales o viață curată, plină de rugăciune și smerenie. El s-a căsătorit cu Epistimia, o tânără recunoscută pentru frumusețea trupească, dar mai ales pentru credința și bunătatea ei. Cei doi au decis de comun acord să trăiască în curăție și să-și dedice viața slujirii lui Dumnezeu. Retrăgându-se la mănăstire, au dus o existență plină de rugăciune, post și fapte de milostenie pentru cei aflați în suferință.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Galaction și Epistimia au fost prinși, torturați și uciși pentru credința lor neclintită. Jertfa lor a rămas un exemplu de dragoste curată, curaj și devotament față de Dumnezeu pentru toți credincioșii de mai târziu.

Ce semnificație are ziua de 5 noiembrie pentru credincioși

Ziua de 5 noiembrie este privită ca un moment al curățeniei sufletești și al devotamentului deplin față de Dumnezeu. Tradiția spune că persoanele căsătorite trebuie să se roage pentru întărirea iubirii și armoniei în relația lor de familie.

Cei singuri sunt încurajați să se roage pentru a-și găsi un partener sincer, credincios și potrivit sufletului lor. Se crede că cei care țin această zi prin post și vor fi protejați de boli, necazuri și neînțelegeri. Femeile aleg să nu lucreze în gospodărie pentru a menține pacea și bunăstarea în familie pe termen lung. Bărbații evită certurile și izbucnirile de mânie, păstrând o atitudine cumpătată și respectuoasă față de cei din jur.

Această zi sfântă este un prilej de reflecție, liniște interioară și întărire a credinței în fața încercărilor vieții.

Ce rugăciune să spunem pentru ajutorul Sfinților Galaction și Epistimia

Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, ocrotitori ai dragostei curate și ai credinței statornice, rugați-vă pentru noi, păcătoșii.

Voi, care ați suferit cu demnitate pentru numele lui Hristos, dați-ne puterea de a rămâne neclintiți în credință și răbdare.

Învățați-ne să iubim curat, să iertăm din inimă și să purtăm crucea vieții cu smerenie și încredere în voia Domnului.

Ocrotiți familiile noastre de neînțelegeri și ispite, dăruiți-ne înțelepciune, pace și binecuvântare în toate zilele vieții noastre.

Rugați-L pe Hristos Dumnezeu să ne ierte greșelile și să ne lumineze inimile cu harul Său dumnezeiesc.

Amin.