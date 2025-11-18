Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Platon, martir al creștinismului timpuriu, ucis în timpul persecuțiilor lui Dioclețian. Născut în Ancira din Galatia, tânărul Platon s-a remarcat prin înțelepciune, curaj neclintit și dorința de a propovădui Evanghelia neobosit.

Cine a fost Sfântul Mucenic Platon și de ce este important

Sfântul Mare Mucenic Platon a fost un tânăr creștin curajos, originar din cetatea Ancira (astăzi capitala Turciei, ). El a trăit în perioada secolului al III-lea, în timpul persecuțiilor anticreștine ordonate de către împăratul roman Dioclețian. Platon este considerat un model de tărie spirituală datorită curajului său remarcabil în fața suferinței.

I s-a oferit promisiunea libertății și mari bogății dacă renunța la credința sa pentru a aduce jertfă la idoli. Cu toate acestea, Platon a refuzat categoric această ofertă, rămânând neclintit în devotamentul său creștin. Înțelepciunea sa profundă și tăria credinței au reușit să îi impresioneze pe mulți dintre cei care l-au supus la tortură.

Viața lui dovedește că o credință autentică nu poate fi niciodată cumpărată cu averi, nici nu poate fi înfrântă prin frică. El rămâne, așadar, un simbol peren al triumfului spiritului asupra amenințărilor fizice și al ispitelor lumești.

Cum a arătat tăria credinței sale în fața torturii

După ce a fost adus în fața dregătorului Agripin pentru judecată, Platon a fost supus unor suplicii inumane și extrem de violente. A fost bătut fără milă cu toiege, loviturile provocând răni adânci pe tot trupul, iar apoi prigonitorii i-au smuls toți dinții pentru a-l forța să renunțe la credință. Ulterior, a fost întins pe un pat de aramă înroșit în foc, un supliciu gândit să-i aducă moartea în chinuri cumplite.

Rezultatul acestor torturi a fost însă unul complet neașteptat, consemnat în scrierile din Sinaxar. Trupul Sfântului Platon nu a fost ars de căldura teribilă a patului de aramă, demonstrând o minune dumnezeiască. El a putut rezista acestor suferințe cumplite mărturisind că Hristos îl întărește continuu prin harul Său. Pentru el, moartea pentru credință nu era un sfârșit, ci doar o trecere rapidă către viața veșnică a Împărăției Cerurilor. În final, neputând fi învins, dregătorul a poruncit decapitarea sa. Prin moartea sa, el a demonstrat că depășește orice fel de durere fizică, oricât de mare ar fi ea.

Ce cuvinte de rugăciune îi putem adresa Sfântului Mucenic Platon

O, Sfinte Mare Mucenice Platon, tu ai strălucit cu lumină puternică în vremuri grele și ai rămas neclintit în credință.

Tu ai înfruntat amenințări cumplite și nu te-ai lăsat atras de bogățiile lumii, alegând cu hotărâre mărturisirea lui Hristos.

Tu ai îndurat chinuri cumplite și ai rămas nevătămat prin harul divin, arătând puterea credinței adevărate în fața suferinței.

Roagă-L pe Dumnezeu să ne dăruiască putere în ispite, răbdare în încercări și curaj în mărturisirea adevărului creștin.

Ocrotește-ne pe noi și familiile noastre cu mijlocirea ta sfântă, păstrându-ne credința curată și inimile mereu luminate.

Ajută-ne să trăim cu demnitate și tărie sufletească, urmând exemplul jertfei tale sfințite de harul lui Hristos Mântuitorul. Amin.