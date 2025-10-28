B1 Inregistrari!
Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 15:56
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Iachint de Vicina
  2. De ce este considerat un model pentru ierarhii contemporani
  3. Ce rugăciune poți rosti pentru ajutorul Sfântului Iachint de Vicina

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe 28 octombrie pe Sfântul Iachint de Vicina, primul mitropolit al Țării Românești. Canonizat în 2008, Sfântul Iachint a fost un exemplu de smerenie, curaj și dăruire pentru întreaga credință ortodoxă românească. Prin slujirea sa, el a întărit legăturile spirituale dintre români și Patriarhia Ecumenică, marcând profund istoria credinței.

Cine a fost Sfântul Iachint de Vicina

Sfântul Iachint a fost un ierarh de mare profunzime spirituală, provenit din Vicina, o localitate bizantină de pe Dunăre. În jurul anului 1359, el a fost numit mitropolit, moment ce a consacrat autonomia bisericească a Țării Românești. Prin lucrarea sa, credința ortodoxă s-a întărit și s-a păstrat curată în fața influențelor străine și tulburărilor vremii.

Sfântul a contribuit decisiv la menținerea tradiției bizantine pe teritoriul românesc, dovedind devotament și viziune spirituală. Acesta a pus bazele unei ierarhii independente, consolidând autoritatea Bisericii și unitatea credinței în rândul poporului român. Prin exemplul său, a devenit un simbol al libertății spirituale și al demnității naționale pentru generațiile de credincioși.

De ce este considerat un model pentru ierarhii contemporani

Viața Sfântului Iachint este un model de echilibru între fermitate și smerenie, între autoritate și iubire creștină autentică. El a apărat cu statornicie valorile credinței ortodoxe într-o epocă dominată de conflicte politice și presiuni străine. Prin lucrarea sa pastorală, a promovat pacea, unitatea și respectul profund față de tradiția și rânduiala Bisericii Ortodoxe.

El a dovedit că Biserica poate fi un reper de stabilitate și echilibru pentru întregul popor român. Moaștele sale, păstrate la Curtea de Argeș, sunt cinstite de credincioși ca izvor de binecuvântare și vindecare sufletească.

Ce rugăciune poți rosti pentru ajutorul Sfântului Iachint de Vicina

Sfinte Iachint, ierarh al lui Hristos și luminător al pământului românesc, cu inimă smerită venim înaintea ta.
Tu ai fost păstor înțelept și neobosit, apărător al dreptei credințe și slujitor al păcii între oameni.
Prin viața ta curată și prin jertfa ta, ai întărit Biserica și ai adus lumină peste sufletele celor credincioși.

Roagă-te pentru noi, cei ce te cinstim astăzi, ca Dumnezeu să ne dăruiască credință statornică, înțelepciune și dragoste frățească.
Întărește inimile noastre în vreme de încercare și păzește-ne de rătăciri, neînțelegeri și slăbirea credinței.
Ajută-ne să urmăm pilda ta de smerenie, răbdare și curaj, pentru ca și noi să fim fii adevărați ai luminii.

Sfinte Iachint, ocrotește Biserica strămoșească, binecuvântează poporul român și păzește-l în unitate și pace.
Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Hristos, ca prin rugăciunile tale să dobândim milă, iertare și mântuire.
Așa să ne învrednicim și noi a lăuda pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

