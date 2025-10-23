Biserica Ortodoxă prăznuiește la 23 octombrie pe , un sfânt foarte respectat și cinstit în tradiția creștină. Acesta este considerat ruda Domnului și primul Episcop al Ierusalimului, având o influență majoră asupra comunității creștine timpurii. Sfințenia sa deosebită a avut un impact profund în Biserica primară, consolidând credința și unitatea în rândul credincioșilor.

Sfântul Iacob a fost un exemplu de credință vie și jertfă, inspirând generații întregi de creștini devotați. Este cunoscut pentru austeritatea vieții sale, renunțând la multe plăceri lumești pentru a se dedica rugăciunii.

Cine a fost Sfântul Iacob, ruda Domnului

Sfântul Iacob este cunoscut în Scriptură ca „fratele Domnului”, având o legătură apropiată cu . Conform tradiției creștine, el era fiul lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, având astfel o origine specială. Iacob nu a fost unul dintre Cei Doisprezece Apostoli, ci a făcut parte din grupul celor șaptezeci trimiși de Iisus. De la o vârstă fragedă, Iacob s-a remarcat prin sfințenia și viața sa virtuoasă, exemplu pentru mulți credincioși. Pentru credința și asprimea sa, nu a consumat vin sau carne și nu și-a tuns părul niciodată. Datorită vieții sale exemplare și virtuților sale alese, a primit supranumele de „cel Drept” între creștini.

Ce moștenire a lăsat Sfântul Iacob Bisericii

Sfântul Iacob a fost primul episcop al Ierusalimului, hirotonit după Înălțarea Domnului la Cer, conducând comunitatea creștină. A condus Biserica timp de aproape treizeci de ani, iar autoritatea sa era recunoscută de primii creștini. Este autorul unei epistole în Noul Testament, care evidențiază importanța faptelor bune, nu doar a credinței.

Tradiția îi atribuie și prima Liturghie, ce a fost dezvoltată ulterior în cadrul slujbelor creștine. Sfântul Iacob este considerat un pilon esențial al Bisericii primare și un model pentru urmașii săi. A murit martir, fiind aruncat de pe aripa Templului, jertfa sa fiind recunoscută de creștini.