B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament

Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 13:55
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Proroc Agheu
  2. De ce Biserica Ortodoxă îl cinstește pe 16 decembrie
  3. Ce rugăciune îi pot adresa credincioșii Sfântului Proroc Agheu

Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi, 16 decembrie, pe Sfântul Proroc Agheu, unul dintre profeții Vechiului Testament. El este cunoscut pentru chemarea sa fermă la responsabilitate, credință și reconstrucție spirituală.

Cine a fost Sfântul Proroc Agheu

Sfântul Proroc Agheu a trăit în secolul al VI-lea î.Hr., după întoarcerea poporului evreu din robia babiloniană. El și-a desfășurat misiunea într-o perioadă dificilă, marcată de neglijarea reconstruirii Templului din Ierusalim. Preocupările materiale ajunseseră să fie puse înaintea celor duhovnicești.

Cu un mesaj ferm și fără ezitare, Agheu a mustrat lipsa de implicare a conducătorilor și a poporului, chemându-i să reia zidirea Casei Domnului. A subliniat clar că adevărata binecuvântare vine numai atunci când Dumnezeu este pus pe primul loc.

Cuvântul său a produs o schimbare reală. Îndemnați de proroc, oamenii au reluat lucrările la Templu, iar viața religioasă a comunității a fost reînnoită prin ascultare și rugăciune.

De ce Biserica Ortodoxă îl cinstește pe 16 decembrie

Sfântul Proroc Agheu este cinstit pe 16 decembrie ca mărturie a misiunii sale profetice și a rolului esențial pe care l-a avut în renașterea vieții religioase a poporului ales. Această zi amintește de chemarea sa fermă la responsabilitate duhovnicească.

Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Agheu ca pe un îndrumător al celor care doresc să-și rânduiască viața după voia lui Dumnezeu. În el văd un exemplu de curaj, statornicie și fidelitate în credință.

Ce rugăciune îi pot adresa credincioșii Sfântului Proroc Agheu

Sfinte Proroc Agheu, vestitor al adevărului și chemător la pocăință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei slabi în credință.

Ajută-ne să punem cele duhovnicești mai presus de cele trecătoare, să ne întărim în credință și să ne zidim sufletele ca un templu viu al Domnului.

Îndreaptă-ne pașii pe calea cea dreaptă, dăruiește-ne înțelepciune, răbdare și ascultare de voia lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să dobândim pace, binecuvântare și mântuire. Amin.

Tags:
Citește și...
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
calendar religios
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
calendar religios
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
calendar religios
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
calendar religios
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc
calendar religios
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc
Ce sărbătoresc românii pe 9 decembrie? Semnificația Zămislirii Maicii Domnului și a Sfintei Ana
calendar religios
Ce sărbătoresc românii pe 9 decembrie? Semnificația Zămislirii Maicii Domnului și a Sfintei Ana
Sfântul Cuvios Patapie este sărbătorit pe 8 decembrie. Viața, minunile și semnificația zilei
calendar religios
Sfântul Cuvios Patapie este sărbătorit pe 8 decembrie. Viața, minunile și semnificația zilei
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie
calendar religios
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie
6 decembrie, Sfântul Nicolae. Peste 790.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica
calendar religios
6 decembrie, Sfântul Nicolae. Peste 790.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica
5 decembrie, Sfântul Sava cel Sfințit: model de credință și smerenie în Biserica Ortodoxă
calendar religios
5 decembrie, Sfântul Sava cel Sfințit: model de credință și smerenie în Biserica Ortodoxă
Ultima oră
14:51 - Gigi Becali, supărat pe un fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal!”
14:44 - Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
14:38 - Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
14:38 - Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
14:08 - Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
14:07 - Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
13:59 - Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
13:56 - „Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
13:44 - Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
13:21 - Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari