Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi, 16 decembrie, pe Sfântul Proroc Agheu, unul dintre profeții Vechiului Testament. El este cunoscut pentru chemarea sa fermă la responsabilitate, credință și reconstrucție spirituală.
Cine a fost Sfântul Proroc Agheu
Sfântul Proroc Agheu a trăit în secolul al VI-lea î.Hr., după întoarcerea poporului evreu din robia babiloniană. El și-a desfășurat misiunea într-o perioadă dificilă, marcată de neglijarea reconstruirii Templului din Ierusalim. Preocupările materiale ajunseseră să fie puse înaintea celor duhovnicești.
Cu un mesaj ferm și fără ezitare, Agheu a mustrat lipsa de implicare a conducătorilor și a poporului, chemându-i să reia zidirea Casei Domnului. A subliniat clar că adevărata binecuvântare vine numai atunci când Dumnezeu este pus pe primul loc.
Cuvântul său a produs o schimbare reală. Îndemnați de proroc, oamenii au reluat lucrările la Templu, iar viața religioasă a comunității a fost reînnoită prin ascultare și rugăciune.
De ce Biserica Ortodoxă îl cinstește pe 16 decembrie
Sfântul Proroc Agheu este cinstit pe 16 decembrie ca mărturie a misiunii sale profetice și a rolului esențial pe care l-a avut în renașterea vieții religioase a poporului ales. Această zi amintește de chemarea sa fermă la responsabilitate duhovnicească.
Credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Agheu ca pe un îndrumător al celor care doresc să-și rânduiască viața după voia lui Dumnezeu. În el văd un exemplu de curaj, statornicie și fidelitate în credință.
Ce rugăciune îi pot adresa credincioșii Sfântului Proroc Agheu
Sfinte Proroc Agheu, vestitor al adevărului și chemător la pocăință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei slabi în credință.
Ajută-ne să punem cele duhovnicești mai presus de cele trecătoare, să ne întărim în credință și să ne zidim sufletele ca un templu viu al Domnului.
Îndreaptă-ne pașii pe calea cea dreaptă, dăruiește-ne înțelepciune, răbdare și ascultare de voia lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să dobândim pace, binecuvântare și mântuire. Amin.