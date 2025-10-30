Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte în fiecare an, pe 30 octombrie, pe Sfântul Cuvios Cleopa Ilie. Este unul dintre cei mai iubiţi duhovnici români ai secolului XX. S-a născut la 10 aprilie 1912, în comuna Suliţa din judeţul Botoşani. A fost stareţ al Mănăstirii Sihăstria din Neamţ şi un mare povăţuitor de suflete.

Cine a fost Sfântul Cuvios Cleopa Ilie

Sfântul Cuvios Cleopa Ilie s-a născut într-o familie numeroasă și credincioasă. De tânăr, a simțit chemarea spre viața monahală și a intrat în obștea Mănăstirii Sihăstria, unde s-a remarcat prin ascultare și rugăciune. În anii grei ai regimului comunist, a fost urmărit de autorități, dar nu și-a pierdut credința și nădejdea în Dumnezeu. A trăit perioade de retragere în pustie, în Munții Neamțului, ducând o viață aspră de rugăciune și post.

După întoarcerea la Sihăstria, a devenit stareț și duhovnic, povățuind sute de monahi și mii de credincioși veniți pentru sfat și spovedanie. Predicile și cuvintele sale pline de înțelepciune au fost adunate ulterior în cărți, devenind adevărate comori duhovnicești pentru credincioși.

a trecut la Domnul pe 2 decembrie 1998, fiind înmormântat la Mănăstirea Sihăstria, loc de pelerinaj permanent. În anul 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, proclamându-l oficial Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Este considerat un model de sfințenie, smerenie și iubire față de semeni, un reper moral pentru monahi și credincioși deopotrivă.

Unde se află moaștele Sfântului Cuvios Cleopa Ilie

Moaștele Sfântului Cuvios Cleopa Ilie se află la din județul Neamț, locul unde sfântul a trăit cea mai mare parte a vieții sale monahale. Mormântul său, situat în cimitirul mănăstirii, a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioși din toată țara, care vin să se roage și să-i ceară ajutorul. Mulți dintre cei care se închină la mormântul Sfântului Cleopa mărturisesc că au primit alinare, vindecare și întărire sufletească.

Cum ne putem ruga Sfântului Cuvios Cleopa Ilie pentru ajutor și ocrotire

O, Sfinte Cuvioase Părinte Cleopa, ales vas al Duhului Sfânt și povățuitor al multor suflete către mântuire, roagă-te pentru noi păcătoșii!

Tu, care ai trăit în smerenie, ascultare și dragoste de Dumnezeu, luminează-ne mintea și întărește-ne credința în clipele de încercare.

Ajută-ne să păstrăm pacea inimii, să alungăm mândria și să iubim curăția sufletului, așa cum ai făcut tu în toată viața ta.

Roagă-te, Sfinte Părinte, să dobândim iertare de păcate, sănătate trupească și mântuire sufletească prin mila Domnului nostru Iisus Hristos.

Fii mijlocitorul nostru înaintea tronului ceresc și nu ne lăsa în ceasul necazului, ci acoperă-ne cu rugăciunile tale sfinte.

Amin.