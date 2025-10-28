Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit astăzi, 28 octombrie, este primul Mitropolit al Țării Românești. Acesta rămâne o personalitate marcantă, care a pus bazele organizării bisericești în Țara Românească medievală.

Cine a fost Sfântul Ierarh Iachint de Vicina și de ce este important pentru români

Sfântul Ierarh Iachint de Vicina (secolul al XIV-lea) este o figură esențială pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. El a fost primul Mitropolit al Țării Românești, cunoscută și sub numele de Ungrovlahia, având un rol fundamental în organizarea bisericească. La început, a fost ultimul mitropolit al Vicinei, o importantă eparhie din Dobrogea, aflată sub influență bizantină.

În anul 1359, la cererea domnitorului , și cu aprobarea Patriarhiei de Constantinopol, s-a mutat la Curtea de Argeș. Această mutare a avut o importanță istorică deosebită, marcând recunoașterea canonică oficială a Mitropoliei Țării Românești. Prin acest act, Sfântul Iachint a pus bazele structurii bisericești și a consolidat credința ortodoxă într-o perioadă dificilă.

Ce realizări majore i se atribuie în timpul păstoririi sale

În timpul păstoririi sale la Curtea de Argeș, Sfântul Iachint a desfășurat o activitate intensă, misionară și organizatorică. El s-a îngrijit de dezvoltarea vieții monahale și a promovat valorile autentice ale credinței ortodoxe românești. Sfântul Iachint l-a adus în Țara Românească pe Sfântul Nicodim de la Tismana, venit din .

Scopul său a fost organizarea mănăstirilor românești după modelul athonit, întărind spiritualitatea isihastă și viața duhovnicească. Ca „exarh al plaiurilor”, purta grijă și de credincioșii ortodocși din afara țării, mai ales din Transilvania. El le trimitea preoți și sprijin, asigurând continuitatea credinței ortodoxe în comunitățile aflate sub alte stăpâniri. Viața sa plină de credință, virtuți și înțelepciune a fost recunoscută prin canonizarea sa în anul 2008. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește anual pe 28 octombrie, cinstind memoria unui mare ierarh și păstor.

Cum să ne rugăm Sfântului pentru ajutor și binecuvântare

O, Sfinte Ierarhe Iachint, cel dintâi păstor canonizat al Țării Românești, care de la Vicina ai fost chemat să luminezi poporul cel binecredincios cu dreapta credință, roagă-te lui Hristos-Dumnezeul nostru pentru noi, fiii tăi duhovnicești!

Tu, care ai întărit Biserica, ai adus pe Cuviosul Nicodim și ai semănat sămânța Ortodoxiei, fii mijlocitorul nostru înaintea Tronului Ceresc. Ajută-ne să păstrăm neclintită credința strămoșească, dă-ne înțelepciune în încercări și ne ocrotește de toată ispita și primejdia.

Părinte Ierarhe, roagă-L pe Hristos să ne dăruiască pace, unitate și tărie sufletească, pentru ca, urmând pilda vieții tale, să ne facem și noi moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Amin!