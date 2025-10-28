B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină

Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 18:00
Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit pe 28 octombrie. Rugăciune puternică pentru ajutor și binecuvântare divină
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Ierarh Iachint de Vicina și de ce este important pentru români
  2. Ce realizări majore i se atribuie în timpul păstoririi sale
  3. Cum să ne rugăm Sfântului pentru ajutor și binecuvântare

Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, prăznuit astăzi, 28 octombrie, este primul Mitropolit al Țării Românești. Acesta rămâne o personalitate marcantă, care a pus bazele organizării bisericești în Țara Românească medievală.

Cine a fost Sfântul Ierarh Iachint de Vicina și de ce este important pentru români

Sfântul Ierarh Iachint de Vicina (secolul al XIV-lea) este o figură esențială pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. El a fost primul Mitropolit al Țării Românești, cunoscută și sub numele de Ungrovlahia, având un rol fundamental în organizarea bisericească. La început, a fost ultimul mitropolit al Vicinei, o importantă eparhie din Dobrogea, aflată sub influență bizantină.

În anul 1359, la cererea domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, și cu aprobarea Patriarhiei de Constantinopol, s-a mutat la Curtea de Argeș. Această mutare a avut o importanță istorică deosebită, marcând recunoașterea canonică oficială a Mitropoliei Țării Românești. Prin acest act, Sfântul Iachint a pus bazele structurii bisericești și a consolidat credința ortodoxă într-o perioadă dificilă.

Ce realizări majore i se atribuie în timpul păstoririi sale

În timpul păstoririi sale la Curtea de Argeș, Sfântul Iachint a desfășurat o activitate intensă, misionară și organizatorică. El s-a îngrijit de dezvoltarea vieții monahale și a promovat valorile autentice ale credinței ortodoxe românești. Sfântul Iachint l-a adus în Țara Românească pe Sfântul Nicodim de la Tismana, venit din Muntele Athos.

Scopul său a fost organizarea mănăstirilor românești după modelul athonit, întărind spiritualitatea isihastă și viața duhovnicească. Ca „exarh al plaiurilor”, purta grijă și de credincioșii ortodocși din afara țării, mai ales din Transilvania. El le trimitea preoți și sprijin, asigurând continuitatea credinței ortodoxe în comunitățile aflate sub alte stăpâniri. Viața sa plină de credință, virtuți și înțelepciune a fost recunoscută prin canonizarea sa în anul 2008. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește anual pe 28 octombrie, cinstind memoria unui mare ierarh și păstor.

Cum să ne rugăm Sfântului pentru ajutor și binecuvântare

O, Sfinte Ierarhe Iachint, cel dintâi păstor canonizat al Țării Românești, care de la Vicina ai fost chemat să luminezi poporul cel binecredincios cu dreapta credință, roagă-te lui Hristos-Dumnezeul nostru pentru noi, fiii tăi duhovnicești!

Tu, care ai întărit Biserica, ai adus pe Cuviosul Nicodim și ai semănat sămânța Ortodoxiei, fii mijlocitorul nostru înaintea Tronului Ceresc. Ajută-ne să păstrăm neclintită credința strămoșească, dă-ne înțelepciune în încercări și ne ocrotește de toată ispita și primejdia.

Părinte Ierarhe, roagă-L pe Hristos să ne dăruiască pace, unitate și tărie sufletească, pentru ca, urmând pilda vieții tale, să ne facem și noi moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Amin!

Tags:
Citește și...
Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești
calendar religios
Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești
Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
calendar religios
Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de finalizare. Ce spații vor fi accesibile vizitatorilor
Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
calendar religios
Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
calendar religios
Sfântul Dimitrie Basarabov, prăznuit astăzi. Cine a fost și ce bucate se pun pe masă pe 27 octombrie
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
calendar religios
Sfântul Areta, dregătorul care și-a dat viața pentru Hristos la vârsta de 95 de ani, prăznuit pe 24 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
calendar religios
Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
calendar religios
Prăznuirea Sfântului Apostol Iacob: Viața, credința și moștenirea sa în Biserică
Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
calendar religios
Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
calendar religios
22 octombrie. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții 7 tineri din Efes și pe Sfântul Averchie
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
calendar religios
Cum simțim prezența lui Dumnezeu în viață. Semnele subtile ale credinței în lumea modernă
Ultima oră
19:08 - Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
18:59 - Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
18:55 - Nicușor Dan anunță când va nominaliza șefii serviciilor secrete. Cum se poziționează față de numele vehiculate în spațiul public
18:55 - Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
18:27 - Boala Parkinson ar putea fi diagnosticată înainte de apariția simptomelor. Analiza de sânge care dă speranțe medicilor și pacienților
18:20 - Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
18:19 - Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
18:14 - Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan: Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia
17:52 - Sportul românesc este în doliu. A murit campionul care a reprezentat România la șase olimpiade
17:42 - Investiții masive în energia verde în județul Ilfov. Bani europeni pentru proiectele Consiliului Județean