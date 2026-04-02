B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Sfântul Tit, făcătorul de minuni. Află cine a fost și de ce este pomenit pe 2 aprilie

Ana Beatrice
02 apr. 2026, 17:01
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Tit și prin ce s-a remarcat
  2. De ce este considerat Sfântul Tit făcător de minuni
  3. Rugăciune către Sfântul Cuvios Tit

Biserica Ortodoxă îl pomenește pe 2 aprilie pe Preacuviosul Părintele nostru Tit, făcătorul de minuni. Este un exemplu de credință, smerenie și viață duhovnicească autentică. Viața sa a fost marcată de nevoință și apropiere de Dumnezeu. Aceasta continuă să inspire generații de credincioși, fiind un reper de trăire creștină profundă.

Cine a fost Sfântul Tit și prin ce s-a remarcat

Sfântul Tit a fost un monah cu viață aleasă, care și-a dedicat întreaga existență slujirii lui Dumnezeu. A ales drumul aspru al nevoinței și al liniștii duhovnicești. Încă din tinerețe s-a remarcat prin dorința de a trăi în curăție și ascultare, retrăgându-se din agitația lumii. Astfel, s-a apropiat tot mai mult de viața spirituală. A îmbrățișat monahismul cu seriozitate și statornicie, punând accent pe rugăciune, post și smerenie. Le-a practicat cu o disciplină rar întâlnită.

De-a lungul vieții, Sfântul Tit a devenit cunoscut pentru echilibrul său interior și blândețea în relația cu ceilalți. A fost apreciat și pentru înțelepciunea sfaturilor oferite celor care îl căutau. Nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin exemplul personal, a reușit să îndrume numeroși credincioși spre o viață mai curată. I-a ajutat să se apropie de Dumnezeu. Prin credința sa neclintită și modul profund în care și-a trăit vocația, a rămas în conștiința Bisericii. Este considerat un model autentic de viețuire duhovnicească, potrivit doxologia.ro.

De ce este considerat Sfântul Tit făcător de minuni

Sfântul Tit este considerat făcător de minuni datorită harului primit de la Dumnezeu, care s-a arătat în mod concret în viața sa. A fost înzestrat cu darul vindecării, ajutând oameni aflați în suferință, boli sau încercări grele. Prin rugăciunea sa puternică, a adus alinare și speranță celor care îl căutau cu credință.

Mărturiile despre minunile sale s-au răspândit rapid, întărind credința celor din jur și sporind evlavia față de el. Nu era cunoscut doar pentru faptele sale, ci și pentru felul în care se apropia de oameni, cu blândețe și înțelegere. Mulți vedeau în el un sprijin real în momentele dificile.

Chiar și după trecerea sa la cele veșnice, credincioșii au continuat să i se roage. Ei îl consideră un mijlocitor puternic înaintea lui Dumnezeu.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Tit

Sfinte Cuvioase Părinte Tit, plăcutule al lui Dumnezeu,
tu, care ai trăit în curăție, smerenie și rugăciune neîncetată,
ascultă-ne pe noi, cei care cu credință te chemăm.

Roagă-te pentru noi înaintea Domnului,
să ne dăruiască iertare de păcate, liniște sufletească și întărire în credință.
Ajută-ne în nevoile noastre, în încercări și în suferințe,
și fii mijlocitor pentru noi în fața lui Dumnezeu.

Îndrumă-ne pe calea cea bună,
întărește-ne în răbdare și în nădejde,
și păzește-ne de tot răul văzut și nevăzut.

Ca, prin rugăciunile tale, să dobândim milă și ajutor,
și să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh,
în vecii vecilor. Amin.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”