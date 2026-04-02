Sfântul Tit a fost un monah cu viață aleasă, care și-a dedicat întreaga existență slujirii lui Dumnezeu. A ales drumul aspru al nevoinței și al liniștii duhovnicești. Încă din tinerețe s-a remarcat prin dorința de a trăi în curăție și ascultare, retrăgându-se din agitația lumii. Astfel, s-a apropiat tot mai mult de viața spirituală. A îmbrățișat monahismul cu seriozitate și statornicie, punând accent pe rugăciune, post și smerenie. Le-a practicat cu o disciplină rar întâlnită. De-a lungul vieții, Sfântul Tit a devenit cunoscut pentru echilibrul său interior și blândețea în relația cu ceilalți. A fost apreciat și pentru înțelepciunea sfaturilor oferite celor care îl căutau. Nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin exemplul personal, a reușit să îndrume numeroși credincioși spre o viață mai curată. I-a ajutat să se apropie de Dumnezeu. Prin credința sa neclintită și modul profund în care și-a trăit vocația, a rămas în conștiința Bisericii. Este considerat un model autentic de viețuire duhovnicească, potrivit doxologia.ro.

De ce este considerat Sfântul Tit făcător de minuni

Sfântul Tit este considerat făcător de minuni datorită harului primit de la Dumnezeu, care s-a arătat în mod concret în viața sa. A fost înzestrat cu darul vindecării, ajutând oameni aflați în suferință, boli sau încercări grele. Prin sa puternică, a adus alinare și speranță celor care îl căutau cu credință.

Mărturiile despre minunile sale s-au răspândit rapid, întărind credința celor din jur și sporind evlavia față de el. Nu era cunoscut doar pentru faptele sale, ci și pentru felul în care se apropia de oameni, cu blândețe și înțelegere. Mulți vedeau în el un sprijin real în momentele dificile.

Chiar și după trecerea sa la cele veșnice, au continuat să i se roage. Ei îl consideră un mijlocitor puternic înaintea lui Dumnezeu.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Tit

Sfinte Cuvioase Părinte Tit, plăcutule al lui Dumnezeu,

tu, care ai trăit în curăție, smerenie și rugăciune neîncetată,

ascultă-ne pe noi, cei care cu credință te chemăm.

Roagă-te pentru noi înaintea Domnului,

să ne dăruiască iertare de păcate, liniște sufletească și întărire în credință.

Ajută-ne în nevoile noastre, în încercări și în suferințe,

și fii mijlocitor pentru noi în fața lui Dumnezeu.

Îndrumă-ne pe calea cea bună,

întărește-ne în răbdare și în nădejde,

și păzește-ne de tot răul văzut și nevăzut.

Ca, prin rugăciunile tale, să dobândim milă și ajutor,

și să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh,

în vecii vecilor. Amin.