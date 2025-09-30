Pe , ca în fiecare an, ortodocșii sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de „Pocroave”. În această zi, există mai multe tradiții și obiceiuri care se țin.

Ce e interzis să faci pe 1 octombrie, în ziua de Pocroave

Este bine de reținut faptul că e interzis ca în această zi sfântă să mergi să te tunzi.

Părul este considerat un adevărat simbol al forței spirituale, a sănătății și vitalității. Se pare că superstiția ar fi plecat chiar de la ideea că părul ar reprezenta o legătură între Dumnezeu și om. Se mai spune că, de fapt, părul tăiat va rămâne în legătură cu corpul și sub nicio formă nu ar trebui să fie aruncat sau ars, pentru că ar putea fi luat de vrăjitoarele care fac farmece.

Ce tradiții există în ziua în care sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului sau Pocroave

În această zi, se ține post, pentru că se spune că persoanele care postesc în această zi vor fi ferite de boli, necazuri sau accidente.

De asemenea, se mai spune că fetele care sunt împodobite pentru nuntă, vor avea o căsnicie lungă și fericită alături de soții lor.

O altă tradiție care se respectă în anumite zone ale țării spune că este bine ca animalele din gospodării să fie stropite cu apă sfințită pentru a le feri de boli, potrivit Cancan.

Această mare sărbătoare a fost prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Rusă, în secolul al XII-lea.

Tradiția mai spune că, în această zi, gospodinele pregătesc plăcinte cu mere sau dovleac, pe care le dau de pomană celor nevoiași sau apropiaților.

Ce rugăciune se rostește pe 1 octombrie, când sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.