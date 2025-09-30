B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave

Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave

Ana Maria
30 sept. 2025, 14:29
Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave
Sursa foto: Impact
Cuprins
  1. Ce e interzis să faci pe 1 octombrie, în ziua de Pocroave
  2. Ce tradiții există în ziua în care sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului sau Pocroave
  3. Ce rugăciune se rostește pe 1 octombrie, când sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului

Pe 1 octombrie, ca în fiecare an, ortodocșii sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de „Pocroave”. În această zi, există mai multe tradiții și obiceiuri care se țin.

Ce e interzis să faci pe 1 octombrie, în ziua de Pocroave

Este bine de reținut faptul că e interzis ca în această zi sfântă să mergi să te tunzi.

Părul este considerat un adevărat simbol al forței spirituale, a sănătății și vitalității. Se pare că superstiția ar fi plecat chiar de la ideea că părul ar reprezenta o legătură între Dumnezeu și om. Se mai spune că, de fapt, părul tăiat va rămâne în legătură cu corpul și sub nicio formă nu ar trebui să fie aruncat sau ars, pentru că ar putea fi luat de vrăjitoarele care fac farmece.

Ce tradiții există în ziua în care sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului sau Pocroave

În această zi, se ține post, pentru că se spune că persoanele care postesc în această zi vor fi ferite de boli, necazuri sau accidente.

De asemenea, se mai spune că fetele care sunt împodobite pentru nuntă, vor avea o căsnicie lungă și fericită alături de soții lor.

O altă tradiție care se respectă în anumite zone ale țării spune că este bine ca animalele din gospodării să fie stropite cu apă sfințită pentru a le feri de boli, potrivit Cancan.

Această mare sărbătoare a fost prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Rusă, în secolul al XII-lea.

Tradiția mai spune că, în această zi, gospodinele pregătesc plăcinte cu mere sau dovleac, pe care le dau de pomană celor nevoiași sau apropiaților.

Ce rugăciune se rostește pe 1 octombrie, când sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
calendar religios
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
Rugăciunea în familie aduce binecuvântare! Cum transformă casa într-o „mică biserică”
calendar religios
Rugăciunea în familie aduce binecuvântare! Cum transformă casa într-o „mică biserică”
Biserica Ortodoxă Română este în sărbătoare. 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel
calendar religios
Biserica Ortodoxă Română este în sărbătoare. 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel
Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
calendar religios
Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
calendar religios
Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
calendar religios
Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
calendar religios
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
Cum arată Catedrala Mântuirii Neamului în interior. Sfințirea va avea loc luna viitoare (VIDEO, FOTO)
calendar religios
Cum arată Catedrala Mântuirii Neamului în interior. Sfințirea va avea loc luna viitoare (VIDEO, FOTO)
Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi
calendar religios
Ce se dă de pomană pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică și ce rugăciune se rostește în această zi
Ultima oră
17:15 - PNRR, salvat prin rectificare: un miliard de euro recuperați pentru educația din România
17:13 - Bolojan continuă reformele, FMI confirmă traiectoria corectă a României
17:04 - Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
16:59 - Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează o parte din bugetul alocat pe 2025. Despre ce sumă este vorba
16:55 - Sute de persoane au stat la coadă în fața biroului lui Putin. Cum s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de la începutul lui 2024
16:47 - Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)
16:35 - Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
16:32 - Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
16:06 - Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
16:05 - Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii