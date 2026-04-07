Patriarhul Daniel a transmis un mesaj amplu cu ocazia Sfintelor Paști, în care a subliniat semnificația spirituală a Învierii și nevoia de solidaritate. Liderul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe credincioși la pace, iubire și fapte bune, atât în familie, cât și în societate.

Ce spune Patriarhul Daniel despre semnificația Învierii Domnului

explică faptul că Paștele reprezintă fundamentul credinței creștine și victoria vieții asupra morții, având o încărcătură profund spirituală. „Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii.”

El subliniază că Învierea nu înseamnă o simplă revenire la viața obișnuită, ci o transformare radicală către existența veșnică. „Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţă cerească veşnică.”

La ce îi îndeamnă Patriarhul pe oameni în această perioadă

Mesajul evidențiază dimensiunea comunitară a sărbătorii și importanța relațiilor bazate pe înțelegere și solidaritate între oameni. „Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă.”

Patriarhul face apel la implicare concretă în sprijinirea celor vulnerabili și la rugăciune pentru cei aflați în dificultate. „Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi.”

În același timp, liderul atrage atenția asupra nevoii de armonie la nivel global și asupra responsabilității colective pentru menținerea păcii. „în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”.

Cum este marcată sărbătoarea Paștelui în acest an

Creștinii ortodocși vor celebra Învierea Domnului în această duminică, considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. În anumite perioade, această dată coincide și pentru alte confesiuni, însă astfel de alinieri rămân relativ rare. Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie, potrivit Digi24.

Patriarhul a încheiat cu urări adresate credincioșilor: „Calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală ‘Hristos a Înviat!, ‘Adevărat a Înviat!’”.