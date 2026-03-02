Sfântul Sfințit Mucenic Teodot este prăznuit pe 2 martie în calendarul creștin ortodox. Episcop al cetății Chirinia din Cipru, acesta este cunoscut pentru curajul de a-și apăra credința creștină în fața persecuțiilor din timpul împăratului roman Liciniu. A primit cununa muceniciei după torturi crunte, rămânând un exemplu de credință și sacrificiu.
Sfântul Teodot a trăit în perioada împăratului Licinius, cunoscut pentru politica de persecutare a creștinilor. Născut din părinți creștini și educat temeinic, Teodot a ajuns episcop în cetatea Chirinia, teritoriu aflat astăzi în zona Kyrenia District.
În timpul slujirii sale, Sfântul a mărturisit cu îndrăzneală credința creștină și a condamnat practicile religioase păgâne ale vremii, fapt care a atras mânia autorităților.
Potrivit scrierilor din „Viețile Sfinților”, atunci când a aflat că este căutat, Sfântul Teodot nu s-a ascuns, ci s-a prezentat de bunăvoie în fața guvernatorului.
El a spus că adevărul nu trebuie ascuns și că este dator să-L propovăduiască pe Hristos. Mărturisirea sa a fost fermă, chiar și în fața amenințărilor.
Sfântul Teodot a afirmat că persecutorii sunt înspăimântați de puterea credinței creștine, deoarece „diavolii se tem de un om care este rob al lui Hristos”.
Refuzând să renunțe la mărturisirea lui Hristos, episcopul a fost supus unor torturi brutale. În timpul chinurilor, i s-au bătut piroane în picioare, fiind obligat de soldați să meargă astfel pe drum.
Răbdarea și credința sa au impresionat mulți martori, iar o parte dintre cei care au asistat la suferința sa s-au convertit la creștinism.
Guvernatorul, temându-se de răspândirea credinței, a ordonat reîncarcerarea Sfântului Teodot pentru a împiedica influența predicilor sale asupra poporului.
Sfântul Teodot a rămas în temniță până în anul 313, când împăratul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Milano, prin care creștinii întemnițați au fost eliberați.
După eliberare, Sfântul și-a reluat activitatea episcopală și a mai slujit încă doi ani. Tradiția creștină arată că a adormit întru Domnul primind „îndoită cunună”: a arhieriei și a muceniciei, fiind numărat între nevoitorii credinței.