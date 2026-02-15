B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş

Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 20:00
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
Arhimandritul Climent Haralamb Sursa foto: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului
Cuprins
  1. A murit arhimandritul Climent Haralamb
  2. Cum a ajuns la Mânăstirea Curtea de Argeș

Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la Mânăstirea Curtea de Argeş, a murit duminică, 15 februarie. Înaltul ierarh atinsese venerabila vârstă de 102 ani.

A murit arhimandritul Climent Haralamb

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a anunțat moartea înaltului ierarh care a slujit vreme de șapte decenii la Mânăstirea Curtea de Argeş. Înaltul ierarh a încetat din viață la vârsta de 102 ani, conform anunțului oficial. Slujba de înmormântare va avea loc marţi, începând cu ora 12:00, la Paraclisul Arhiepiscopal.

„Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin după miezul nopţii, la vârsta de 102 ani, trupul neînsufleţit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeşului”, informează Arhiepiscopia.

Potrivit biografiei oficiale, Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din judeţul Botoşani pe 4 aprilie 1923. El a fost al doilea copil dintre cei șapte ai familiei. A intrat de tânăr ca frate la Mânăstirea Cozancea, în anul 1947. Aici l-a avut stareț pe duhovnicul Paisie Olaru. Ulterior, în anul 1948 este tuns în monahism, iar apoi este hirotonit ierodiacon şi ieromonah. În 1953 ajunge la Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi

„A intrat de tânăr ca frate în obştea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareţ la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, faţă de care a avut o permanentă admiraţie duhovnicească, păstrând cu sfinţenie sfaturile primite în dar, şi pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovniceşti, în scaunul de spovedanie”, se arată într-o postare de pe Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Cum a ajuns la Mânăstirea Curtea de Argeș

Arhimandritul Climent Haralamb a ajuns pentru prima oară la Mânăstirea Curtea de Argeș în anul 1953, într-o vizită. El a slujit împreună cu Arhiereul Pavel Şerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.

„Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulţi credincioşi şi clerici din Argeş, dar şi din alte zone ale ţării, tineri de toate vârstele, aşa cum adesea îi numeşte Părintele Patriarh Daniel pe credincioşi”, se mai menţionează în postare.

În anul 2023, arhimandritul a fost distins în 2023 cu Crucea Patriarhală, pentru cele şapte decenii de slujire la racla Sfintei Muceniţe Filoteea.

Tags:
Citește și...
Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
calendar religios
Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie
calendar religios
Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
calendar religios
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
calendar religios
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
calendar religios
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
calendar religios
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
calendar religios
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
calendar religios
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
calendar religios
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
Ultima oră
21:06 - Petrolier sechestrat de Statele Unite în Oceanul Indian. Vasul naviga sub pavilion panamez
20:33 - Român arestat pentru tentativă de răpire în Italia. A încercat să fure copilul unei femei (VIDEO)
19:41 - Marco Rubio nu contestă otrăvirea disidentului Aleksei Navalnîi. Ce spune despre raportul întocmit de experții occidentali
19:07 - Accident tragic pe pârtie. Doi schiori au murit într-o avalanșă în nordul Italiei
18:51 - Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
18:07 - Numărul beneficiarilor de pensii speciale, în creștere. Datele CNPP arată că magistrații sunt cei mai privilegiați
17:45 - Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
17:26 - Ucraina pusă să aștepte la intrarea în UE. Cererea de aderare naște dispute în blocul comunitar
16:56 - Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
16:02 - Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori