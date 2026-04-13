B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Când și până când se spune ‘Hristos a Înviat’. Semnificația salutului tradițional de Paște

Când și până când se spune ‘Hristos a Înviat’. Semnificația salutului tradițional de Paște

B1.ro
13 apr. 2026, 18:09
Când și până când se spune 'Hristos a Înviat'. Semnificația salutului tradițional de Paște
Sursă Fot: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât timp se spune „Hristos a Înviat”
  2. Care este semnificația salutului „Hristos a Înviat”
  3. Cum se schimbă formulele de salut după perioada pascală

Anul acesta Paștele ortodox a avut loc pe 12 aprilie. Sâmbătă, la miezul nopții, credincioșii au participat la slujba de Înviere și au luat lumină. De atunci, oamenii se salută cu „Hristos a Înviat” — „Adevărat a Înviat!” până la Înălțare.

Cât timp se spune „Hristos a Înviat”

Din noaptea de Înviere, salutul între credincioși este „Hristos a Înviat” — „Adevărat a Înviat!”. Această formulă va fi folosită până la Înălțare, care are loc la 40 de zile de la Înviere. Anul acesta Paștele ortodox a avut loc pe 12 aprilie, iar slujba de Înviere s-a desfășurat sâmbătă, la miezul nopții, când credincioșii au luat lumină.

Înălțarea cade întotdeauna în joia din săptămâna a șasea după Paște; pentru anul curent, Înălțarea este pe 21 mai 2026, iar Rusaliile pică la 10 zile după Înălțare, adică pe 31 mai.

Care este semnificația salutului „Hristos a Înviat”

Salutul „Hristos a Înviat!” reprezintă mărturisirea credinței în Dumnezeu și este folosit timp de 40 de zile de la Înviere. Tradiția își are originile în vestirea mironosițelor, descrisă în Evanghelia după Luca (24:1–9), iar textul biblic spune: “De ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat! Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea: ‘Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie din morți.’”

Femeile mironosițe au plecat apoi și le-au spus apostolilor, iar Iisus le-a întâmpinat zicând: “Bucurați-vă!” și „Nu vă temeți! Mergeți și spuneți-le fraților Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea”, (Matei 28:1-10). Ucenicii susțin că L-au văzut pe Iisus viu timp de 40 de zile și că Iisus S-a arătat la peste 500 de persoane în același timp, potrivit sursei.

Cum se schimbă formulele de salut după perioada pascală

De la Înălțare și până de Rusalii, credincioșii se vor saluta cu „Hristos S-a Înălțat!”, la care se răspunde „Adevărat S-a Înălțat”. Rusaliile, numite și Duminica Pogorârii Sfântului Duh sau Duminica Cincizecimii, se sărbătoresc la 10 zile după Înălțare și pică întotdeauna într-o duminică.

Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, stabilită prin regula adoptată la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în anul 325 e.n.; Paștele Ortodox este sărbătorit în duminica imediat următoare lunii pline după echinocțiul de primăvară. Anul viitor Paștele Ortodox pică pe 2 mai. De asemenea, unele comunități păstrează salutul pascal până la Rusalii din obiceiuri locale, mai degrabă decât din rânduiala strictă a Bisericii, scrie stirileprotv.ro.

Tags:
Ultima oră
22:35 - Răzvan Simion, dat în judecată de Lidia Buble. De ce a cerut prezentatorul secretizarea dosarului de la Tribunal
22:15 - Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
22:05 - Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale de Paște. Cum depozităm corect salata boeuf, cozonacul și pasca
22:04 - Ramona Olaru face mărturisiri dureroase: „Oamenii nu pot duce atâta iubire câtă ofer eu”
21:40 - Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
21:34 - „Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
21:32 - Portretul lui Mircea Lucescu, deformat pe Arena Națională. Cum explică Primăria Capitalei ecranul defect
21:01 - Cum se menține tânără Romanița Iovan? Obiceiul neobișnuit pe care îl respectă în fiecare dimineață
21:00 - Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite
20:55 - Prințul William rupe o tradiție regală importantă. De ce a renunțat la modelul urmat de Regele Charles