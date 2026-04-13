Anul acesta Paștele ortodox a avut loc pe 12 aprilie. Sâmbătă, la miezul nopții, credincioșii au participat la slujba de Înviere și au luat lumină. De atunci, oamenii se salută cu „Hristos a Înviat” — „Adevărat a Înviat!” până la Înălțare.
Din noaptea de Înviere, salutul între credincioși este „Hristos a Înviat” — „Adevărat a Înviat!”. Această formulă va fi folosită până la Înălțare, care are loc la 40 de zile de la Înviere. Anul acesta Paștele ortodox a avut loc pe 12 aprilie, iar slujba de Înviere s-a desfășurat sâmbătă, la miezul nopții, când credincioșii au luat lumină.
Înălțarea cade întotdeauna în joia din săptămâna a șasea după Paște; pentru anul curent, Înălțarea este pe 21 mai 2026, iar Rusaliile pică la 10 zile după Înălțare, adică pe 31 mai.
Salutul „Hristos a Înviat!” reprezintă mărturisirea credinței în Dumnezeu și este folosit timp de 40 de zile de la Înviere. Tradiția își are originile în vestirea mironosițelor, descrisă în Evanghelia după Luca (24:1–9), iar textul biblic spune: “De ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat! Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea: ‘Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie din morți.’”
Femeile mironosițe au plecat apoi și le-au spus apostolilor, iar Iisus le-a întâmpinat zicând: “Bucurați-vă!” și „Nu vă temeți! Mergeți și spuneți-le fraților Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea”, (Matei 28:1-10). Ucenicii susțin că L-au văzut pe Iisus viu timp de 40 de zile și că Iisus S-a arătat la peste 500 de persoane în același timp, potrivit sursei.
De la Înălțare și până de Rusalii, credincioșii se vor saluta cu „Hristos S-a Înălțat!”, la care se răspunde „Adevărat S-a Înălțat”. Rusaliile, numite și Duminica Pogorârii Sfântului Duh sau Duminica Cincizecimii, se sărbătoresc la 10 zile după Înălțare și pică întotdeauna într-o duminică.
Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, stabilită prin regula adoptată la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în anul 325 e.n.; Paștele Ortodox este sărbătorit în duminica imediat următoare lunii pline după echinocțiul de primăvară. Anul viitor Paștele Ortodox pică pe 2 mai. De asemenea, unele comunități păstrează salutul pascal până la Rusalii din obiceiuri locale, mai degrabă decât din rânduiala strictă a Bisericii, scrie stirileprotv.ro.