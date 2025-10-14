Sfânta Parascheva 2025: Ca în fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul creștin. Considerată ocrotitoarea Moldovei, ea este sărbătorită cu post, rugăciune și fapte de milostenie.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași

Sfânta Parascheva s-a născut în localitatea Epivatos, aproape de Marea Marmara, într-o familie credincioasă. Încă din tinerețe, a ales calea smereniei și a trăit în rugăciune. S-a dedicat ajutorării celor aflați în suferință.

Împreună cu fratele său, Evtimie, a intrat în viața monahală și a dus o existență simplă, departe de bogățiile lumii. Se spune că Sfânta Parascheva a fost binecuvântată cu darul vindecării și al milostivirii. Ea a ajutat pe oricine îi cerea sprijinul cu credință, potrivit Click!

La vârsta de doar 27 de ani, după o vedenie divină în care un înger i-a cerut să se întoarcă în satul natal, și-a dat sufletul în mâinile Lui Dumnezeu. Trupul său a fost descoperit mai târziu neputrezit și răspundea un parfum sfânt, fiind considerat o mare minune.

Moaștele sale, descoperite neputrezite, sunt considerate sfinte și facătoare de minuni.

După mutarea sa la cele veșnice, moaștele Sfintei Parascheva au fost purtate prin mai multe locuri din lume. Acestea au ajuns, în final, la Iași, în anul 1641, prin grija domnitorului Vasile Lupu. Inițial au fost așezate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. Din 1889, se află la , loc de pelerinaj pentru sute de mii de credincioși în fiecare toamnă.

Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva 2025

Ziua Sfintei Parascheva 2025 este una a curățeniei sufletești, a rugăciunii și a recunoștinței. Credincioșii cred că rugăciunile rostite în această zi au o putere specială, iar cei care o cinstesc cu credință vor fi feriți de necazuri, boli și neînțelegeri.

De asemenea, populară spune că în această zi nu se lucrează în gospodărie, nu se spală rufe și nu se coase, pentru a arăta respect față de sfântă și a atrage binecuvântarea în casă.

Tradiția populară spune că, pentru a fi ferit de ghinion, boli și necazuri, trebuie evitate anumite activități în această zi sfântă:

Nu se spală rufe și nu se calcă haine, ca semn de respect pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva;

Nu se gătește și nu se coase, fiind o zi de sărbătoare;

Nu se face curățenie în gospodărie, pentru a evita ghinionul ghinionul și certurile în familie;

Nu se rostesc cuvinte urâte și nu se provoacă certuri, pentru a păstra pacea în casă.

Respectarea acestor tradiții este considerată o cale sigură spre liniște sufletească și protecție divină pe parcursul anului.

Sfânta Parascheva 2025: Ce se dă de pomană în această zi sfântă

În ziua de Sfânta Parascheva, credincioșii obișnuiesc să ofere de pomană alimente specifice toamnei. Se împart pâine, colaci, plăcinte cu dovleac, vin nou și must, simboluri ale roadelor pământului și ale recunoștinței față de Dumnezeu.

Tradiția spune că femeile care dau de pomană în această zi vor fi binecuvântate cu sănătate, iar cele însărcinate vor avea o naștere ușoară.

Ziua de 14 octombrie este văzută ca un moment de reflecție și curățare spirituală. Rugăciunile rostite în preajma acestei zile se spune că au o putere aparte, iar dorințele curate se împlinesc.

Totodată, tradiția populară leagă vremea din această zi de iarna care urmează: dacă plouă, iarna va fi blândă; dacă este senin, urmează o iarnă geroasă.

De asemenea, potrivit tradiției, se mai spune că cine va ține post pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, se va ruga și va fi milostit, acela va fi ferit de boli și necazuri tot anul.