B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă

Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă

Ana Maria
14 oct. 2025, 08:39
Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași
  2. Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva 2025
  3. Sfânta Parascheva 2025: Ce se dă de pomană în această zi sfântă

Sfânta Parascheva 2025: Ca în fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul creștin. Considerată ocrotitoarea Moldovei, ea este sărbătorită cu post, rugăciune și fapte de milostenie.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași

Sfânta Parascheva s-a născut în localitatea Epivatos, aproape de Marea Marmara, într-o familie credincioasă. Încă din tinerețe, a ales calea smereniei și a trăit în rugăciune. S-a dedicat ajutorării celor aflați în suferință.

Împreună cu fratele său, Evtimie, a intrat în viața monahală și a dus o existență simplă, departe de bogățiile lumii. Se spune că Sfânta Parascheva a fost binecuvântată cu darul vindecării și al milostivirii. Ea a ajutat pe oricine îi cerea sprijinul cu credință, potrivit Click!

La vârsta de doar 27 de ani, după o vedenie divină în care un înger i-a cerut să se întoarcă în satul natal, și-a dat sufletul în mâinile Lui Dumnezeu. Trupul său a fost descoperit mai târziu neputrezit și răspundea un parfum sfânt, fiind considerat o mare minune.

Moaștele sale, descoperite neputrezite, sunt considerate sfinte și facătoare de minuni.

După mutarea sa la cele veșnice, moaștele Sfintei Parascheva au fost purtate prin mai multe locuri din lume. Acestea au ajuns, în final, la Iași, în anul 1641, prin grija domnitorului Vasile Lupu. Inițial au fost așezate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. Din 1889, se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, loc de pelerinaj pentru sute de mii de credincioși în fiecare toamnă.

Ce nu ai voie să faci de Sfânta Parascheva 2025

Ziua Sfintei Parascheva 2025 este una a curățeniei sufletești, a rugăciunii și a recunoștinței. Credincioșii cred că rugăciunile rostite în această zi au o putere specială, iar cei care o cinstesc cu credință vor fi feriți de necazuri, boli și neînțelegeri.

De asemenea, tradiția populară spune că în această zi nu se lucrează în gospodărie, nu se spală rufe și nu se coase, pentru a arăta respect față de sfântă și a atrage binecuvântarea în casă.

Tradiția populară spune că, pentru a fi ferit de ghinion, boli și necazuri, trebuie evitate anumite activități în această zi sfântă:

  • Nu se spală rufe și nu se calcă haine, ca semn de respect pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva;

  • Nu se gătește și nu se coase, fiind o zi de sărbătoare;

  • Nu se face curățenie în gospodărie, pentru a evita ghinionul ghinionul și certurile în familie;

  • Nu se rostesc cuvinte urâte și nu se provoacă certuri, pentru a păstra pacea în casă.

Respectarea acestor tradiții este considerată o cale sigură spre liniște sufletească și protecție divină pe parcursul anului.

Sfânta Parascheva 2025: Ce se dă de pomană în această zi sfântă

În ziua de Sfânta Parascheva, credincioșii obișnuiesc să ofere de pomană alimente specifice toamnei. Se împart pâine, colaci, plăcinte cu dovleac, vin nou și must, simboluri ale roadelor pământului și ale recunoștinței față de Dumnezeu.

Tradiția spune că femeile care dau de pomană în această zi vor fi binecuvântate cu sănătate, iar cele însărcinate vor avea o naștere ușoară.

Ziua de 14 octombrie este văzută ca un moment de reflecție și curățare spirituală. Rugăciunile rostite în preajma acestei zile se spune că au o putere aparte, iar dorințele curate se împlinesc.

Totodată, tradiția populară leagă vremea din această zi de iarna care urmează: dacă plouă, iarna va fi blândă; dacă este senin, urmează o iarnă geroasă.

De asemenea, potrivit tradiției, se mai spune că cine va ține post pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, se va ruga și va fi milostit, acela va fi ferit de boli și necazuri tot anul.

Tags:
Citește și...
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Eveniment
Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. De ce se face, când are loc și ce semnificație are
Cele șapte păcate de moarte, explicate de Părintele Calistrat. Care sunt cele mai grele greșeli și cum ne putem feri de ele
calendar religios
Cele șapte păcate de moarte, explicate de Părintele Calistrat. Care sunt cele mai grele greșeli și cum ne putem feri de ele
Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
calendar religios
Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
calendar religios
Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
Calendar creștin, 12 octombrie. Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic
calendar religios
Calendar creștin, 12 octombrie. Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic
11 octombrie. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip
calendar religios
11 octombrie. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Filip
Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia
calendar religios
Sărbătoarea zilei de azi, 10 octombrie: Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia
Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie
calendar religios
Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie
Când nu mai ai putere, rostește această rugăciune. Se spune că face minuni
calendar religios
Când nu mai ai putere, rostește această rugăciune. Se spune că face minuni
Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
calendar religios
Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
Ultima oră
10:47 - De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
10:30 - Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
10:22 - Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
10:05 - Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
09:44 - S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
09:29 - Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Ce pregătește Guvernul pentru anul 2026
09:28 - Secretele bucătarilor pentru cele mai pufoase ouă scrambled. Iată despre ce este vorba
09:17 - Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
09:00 - Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
08:40 - Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei