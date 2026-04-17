În , Izvorul Tămăduirii este o zi cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioși. Ea marchează atât bucuria reînnoirii sufletești după Învierea Domnului, cât și respectarea unor tradiții păstrate cu grijă de-a lungul timpului. În același timp, este văzută ca o zi a vindecării și a binecuvântării, trăită în liniște, rugăciune și reculegere profundă.

„Potrivit obiceiurilor străvechi, în această zi trebuie evitate activitățile gospodărești solicitante, precum spălatul rufelor, curățenia generală sau munca la câmp. Tradiția spune că astfel de îndeletniciri pot tulbura liniștea spirituală a zilei, motiv pentru care timpul este dedicat rugăciunii, participării la slujbe și menținerii echilibrului sufletesc.

Un alt aspect important îl reprezintă respectul față de apa sfințită, considerată purtătoare de har și protecție. Agheasma Mică trebuie folosită cu evlavie, iar păstrarea ei este asociată, în credința populară, cu protecția spirituală pe tot parcursul anului. Apa sfințită este utilizată în momente de boală, încercare sau dificultate, fiind percepută ca un sprijin spiritual. În anumite regiuni, tradiția recomandă evitarea deplasărilor lungi sau a activităților riscante, existând convingerea că această zi ar trebui petrecută în liniște, alături de familie și în apropierea bisericii, sub semnul ocrotirii divine.”, a transmis părintele Marius Oblu pentru Digi24.ro

De ce este Izvorul Tămăduirii o sărbătoare atât de importantă