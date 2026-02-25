Încă din secolul al IV-lea, Crezul este una dintre cele mai importante ale creștinilor. El nu este doar o simplă rugăciune, ci are o semnificație mult mai profundă. Crezul reprezintă o mărturisire a credinței și cuprinde învățăturile esențiale despre Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Prin rostirea lui, credincioșii își exprimă credința și își arată apartenența la Biserică. Această rugăciune este rostită în cadrul multor slujbe religioase. Un moment foarte important este , când copilul este primit în comunitatea creștină. Atunci, nașii rostesc Crezul în numele copilului, marcând începutul vieții sale creștine.

Cine a scris Crezul și cum a luat naștere această mărturisire a credinței

Crezul nu a fost scris de o singură persoană, ci a apărut treptat, pe baza învățăturilor apostolilor și a tradiției creștine. Una dintre cele mai vechi forme este Crezul Apostolic, format între secolele II-III, folosit mai ales în Biserica Romano-Catolică.

Un moment decisiv a avut loc în anul 325, la Sinodul de la Niceea, convocat de Împăratul Constantin cel Mare. Atunci, episcopii au stabilit primele articole pentru a combate erezia ariană și au afirmat că Iisus Hristos este de aceeași ființă cu Tatăl. Mai târziu, în anul 381, la Sinodul de la Constantinopol, textul a fost completat cu învățături despre Duhul Sfânt, luând forma numită Crezul niceo-constantinopolitan.

Aceasta este forma recunoscută și rostită astăzi în Biserica Ortodoxă și în cea Romano-Catolică. De-a lungul timpului, au existat și diferențe de interpretare, cum a fost adăugarea expresiei „Filioque” în Apus, care a contribuit la separarea dintre cele două Biserici.

De ce și în ce momente importante se rostește Crezul

În , Crezul este rostit la fiecare Sfântă Liturghie, fiind o parte esențială a slujbei. El este citit și în rugăciunile zilnice, ca formă de întărire a credinței personale. De asemenea, Crezul are un rol important la Taina Botezului, când marchează primirea unei persoane în comunitatea creștină.

În vechime, acesta era rostit doar o dată pe an, în Vinerea Mare, de către cei care se pregăteau pentru botez. Începând cu secolele V-VI, a fost introdus treptat în slujba Sfintei Liturghii. De atunci, a rămas până astăzi o mărturisire esențială a credinței creștine.