Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile

19 apr. 2026, 08:33
Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
Cuprins
  1. De ce are această zi o importanță aparte în calendarul bisericesc
  2. Ce spune episodul biblic despre Apostolul Toma
  3. Ce tradiții se păstrează în această zi
  4. Cum continuă perioada pascală după această duminică

Duminica Tomii ocupă un loc special în calendarul ortodox și vine imediat după marile zile ale Paștelui. Sărbătoarea aduce în prim-plan episodul biblic al Apostolului Toma, dar și numeroase obiceiuri care continuă atmosfera pascală în multe comunități din România.

De ce are această zi o importanță aparte în calendarul bisericesc

Celebrată în prima duminică după Paște, pe 19 aprilie 2026, Duminica Tomii este singura duminică din anul bisericesc dedicată direct Sfântului Apostol Toma. În tradiția răsăriteană, ziua se leagă strâns de mesajul Învierii și de felul în care credința se întărește după îndoială.

Sărbătoarea cade în perioada Săptămânii Luminate, interval în care bucuria Învierii rămâne în centrul vieții religioase. Pentru mulți credincioși, momentul prelungește solemnitatea Paștelui și oferă o nouă ocazie de rugăciune și reculegere.

Ce spune episodul biblic despre Apostolul Toma

Relatările din Evanghelia după Ioan arată că Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor după Înviere, intrând la ei „prin ușile încuiate”. Apostolul Toma nu fusese prezent atunci și a refuzat să creadă fără o dovadă directă. Din acest motiv, Toma a rămas simbolul omului care caută certitudine înainte de a accepta adevărul credinței.

La a doua arătare, Mântuitorul îi oferă posibilitatea să se convingă singur de realitatea Învierii. În acel moment, îndoiala se transformă într-o mărturisire memorabilă. Apostolul rostește cuvintele „Domnul meu și Dumnezeul meu”, una dintre cele mai puternice afirmații din Noul Testament.

După reacția lui Toma, tradiția creștină reține și răspunsul Mântuitorului: „Fericiți cei care n-au văzut și au crezut”. Mesajul pune accent pe încrederea spirituală, nu doar pe dovada materială.

Pentru teologi, acest episod rămâne esențial deoarece explică raportul dintre îndoială, căutare și credință. De aceea, Duminica Tomii nu este doar o comemorare, ci și o reflecție asupra felului în care omul ajunge la convingeri profunde.

Ce tradiții se păstrează în această zi

„În numeroase regiuni ale țării, sărbătoarea are și o dimensiune comemorativă, fiind dedicată celor trecuți în neființă. Credincioșii participă la slujbe și împart colaci, ouă roșii, cozonac și vin, în memoria persoanelor dragi”, explică preotul Marius Oblu, potrivit Digi24.

În mediul rural, sărbătoarea marchează și revenirea la muncile de primăvară. „se deschide pământul”, semn că oamenii pot începe semănatul și lucrările gospodărești, mai spune preotul.

Cum continuă perioada pascală după această duminică

În anumite regiuni, după Duminica Tomii urmează Paștele Blajinilor, tradiție legată de pomenirea celor adormiți. Oamenii merg la cimitir, aprind lumânări și oferă daruri în memoria celor dragi.

Totodată, ziua rămâne și un prilej de revederi între rude, mese în familie și întâlniri liniștite. Astfel, credința, memoria și legăturile de familie se întâlnesc într-una dintre cele mai încărcate duminici de după Paște.

