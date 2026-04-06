Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială din Tel Aviv în Sâmbăta Mare, potrivit declarațiilor părintelui arhimandrit Ioan Meiu. Aprobările au fost obţinute cu sprijinul Ambasadei României în Israel şi al Ministerului de Externe israelian.

Cum s-a obținut aprobarea pentru zbor

Potrivit declarațiilor părintelui arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul , delegaţia română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în ţară după intervenţia Ambasadei României în Israel. Ministerul de Externe israelian a oferit un culoar de zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru o cursă specială spre Bucureşti în Sâmbăta Mare.

„Datorită intervenţiei Ambasadei României în Israel am primit şi noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la Bucureşti, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu, citat de Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Cum va decurge ceremonia de la Ierusalim

Ceremonia primirii Sfintei Lumini din Sâmbăta Mare va avea loc în condiţii diferite faţă de anii precedenţi: „Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoţit de câţiva slujitori” a explicat părintele Meiu. Acesta a mai adăugat că de acolo se va împărţi către delegaţiile care şi-au putut rezolva un zbor către destinaţiile lor ortodoxe.

Zona oraşului istoric din Ierusalim este în continuare închisă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Procesiunile şi adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricţionat, potrivit

Tradiţia prevede că Lumina se manifestă în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12,30 şi 14,30, iar Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare de obicei de trei poliţişti civili, un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel, pentru a se exclude orice sursă de foc.

Ce se întâmplă după sosirea în România

Potrivit declarațiilor, după ce ajunge în ţară, Sfânta Lumină va fi redistribuită de către reprezentanţi din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România şi Republica Moldova. Ulterior, Sfânta Lumină va fi adusă la Catedrala Patriarhală şi va fi întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel printr-o ceremonie specială.

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România începând cu anul 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. Potrivit tradiției, Patriarhului Ierusalimului ia vată aprinsă, o așază în două cupe de aur şi aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese și împarte lumina credincioşilor.