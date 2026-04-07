B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios »

Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște

Iulia Petcu
07 apr. 2026, 23:54
Patriarhul Daniel. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Patriarhul Daniel despre semnificația Învierii Domnului
  2. La ce îi îndeamnă Patriarhul pe oameni în această perioadă
  3. Cum este marcată sărbătoarea Paștelui în acest an

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj amplu cu ocazia Sfintelor Paști, în care a subliniat semnificația spirituală a Învierii și nevoia de solidaritate. Liderul Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe credincioși la pace, iubire și fapte bune, atât în familie, cât și în societate.

Ce spune Patriarhul Daniel despre semnificația Învierii Domnului

Patriarhul explică faptul că Paștele reprezintă fundamentul credinței creștine și victoria vieții asupra morții, având o încărcătură profund spirituală. „Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii.”

El subliniază că Învierea nu înseamnă o simplă revenire la viața obișnuită, ci o transformare radicală către existența veșnică. „Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţă cerească veşnică.”

La ce îi îndeamnă Patriarhul pe oameni în această perioadă

Mesajul evidențiază dimensiunea comunitară a sărbătorii și importanța relațiilor bazate pe înțelegere și solidaritate între oameni. „Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă.”

Patriarhul face apel la implicare concretă în sprijinirea celor vulnerabili și la rugăciune pentru cei aflați în dificultate. „Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi.”

În același timp, liderul BOR atrage atenția asupra nevoii de armonie la nivel global și asupra responsabilității colective pentru menținerea păcii. „în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”.

Cum este marcată sărbătoarea Paștelui în acest an

Creștinii ortodocși vor celebra Învierea Domnului în această duminică, considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. În anumite perioade, această dată coincide și pentru alte confesiuni, însă astfel de alinieri rămân relativ rare. Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie, potrivit Digi24.

Patriarhul a încheiat mesajul cu urări adresate credincioșilor: „Calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală ‘Hristos a Înviat!, ‘Adevărat a Înviat!’”.

Tags:
Ultima oră
00:04 - Rică Răducanu, îngenuncheat de durere după moartea lui Mircea Lucescu: „ Ușor, ușor ne ducem toți, mai sunt eu și încă vreo doi, cred.”
23:53 - Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
23:47 - Adio, „Il Luce”! Cel mai mare ziar de sport din lume s-a înclinat în fața lui Mircea Lucescu
23:31 - Prima locomotivă electrică de mare viteză ajunge în România. Ce rute vor fi deservite de noile trenuri moderne
23:28 - CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
23:27 - David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”