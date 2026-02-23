B1 Inregistrari!
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an

Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an

Selen Osmanoglu
23 feb. 2026, 09:05
Postul Sfintelor Paști 2026: când începe, ce semnifică și cum se ține cel mai aspru post din an
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Zile aliturgice și rânduieli speciale
  2. Săptămâna Mare și rânduiala postirii

Postul Sfintelor Paști, cunoscut și ca Postul Mare, este perioada de postire și pocăință care precede Praznicul Învierii Domnului, sărbătorit în acest an la 12 aprilie. Este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox, având rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinătății.

Pe parcursul Postului Mare sunt cinci duminici cu semnificație specială: Duminica Ortodoxiei (1 martie), Duminica Sfântului Grigorie Palama (8 martie), Duminica Sfintei Cruci (15 martie), Duminica Sfântului Ioan Scărarul (22 martie) și Duminica Sfintei Maria Egipteanca (29 martie). Fiecare dintre acestea are un mesaj spiritual aparte, centrat pe credință, pocăință și întărire duhovnicească.

Zile aliturgice și rânduieli speciale

În perioada Triodului există mai multe zile aliturgice, adică zile în care nu se oficiază Sfânta Liturghie. Acestea sunt miercuri și vineri din Săptămâna Brânzei, luni și marți din prima săptămână a Postului Paștelui, precum și Vinerea Mare, scrie Agerpres.

Un moment central al începutului postului este Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Acest imn liturgic de pocăință se citește în primele patru zile ale postului și este reluat integral la utrenia din joia săptămânii a cincea. Considerat cea mai amplă cântare din tradiția Bisericii răsăritene, Canonul este o meditație profundă asupra istoriei mântuirii și o chemare stăruitoare la pocăință

De asemenea, specifică acestei perioade este Liturghia Darurilor înainte sfințite, atribuită Sfântului Grigorie Dialogul, care se oficiază doar în timpul Postului Mare.

Săptămâna Mare și rânduiala postirii

Ultima săptămână a Postului Mare, cunoscută ca Săptămâna Pătimirilor sau Săptămâna Mare, este dedicată rememorării ultimelor zile din viața pământească a Mântuitorului, de la intrarea Sa în Ierusalim până la răstignire și punerea în mormânt.

Postul Paștelui durează șase săptămâni, însumând patruzeci de zile, amintind de postul ținut de Mântuitorul după Botezul în Iordan.

Potrivit tradiției Bisericii, rânduiala postirii este strictă:

  • în primele două zile (luni și marți din prima săptămână) se recomandă post complet sau ajunare până seara, când se poate consuma pâine și apă;
  • în majoritatea zilelor din Săptămâna Mare se păstrează aceeași rânduială aspră;
  • în restul postului, în special în mănăstiri, în primele cinci zile din săptămână se mănâncă o singură dată pe zi, seara, hrană uscată, iar sâmbăta și duminica de două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn și puțin vin;
  • la praznicul Bunei Vestiri și în Duminica Floriilor se face dezlegare la pește.

Postul Mare nu înseamnă doar abținere alimentară, ci și un efort de curățire sufletească, rugăciune și apropiere de Dumnezeu, în așteptarea bucuriei Învierii.


