B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Calinic de la Cernica, marele mărturisitor al credinței, este cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 21 octombrie

Sfântul Calinic de la Cernica, marele mărturisitor al credinței, este cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 21 octombrie

Ana Beatrice
21 oct. 2025, 09:14
Sfântul Calinic de la Cernica, marele mărturisitor al credinței, este cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 21 octombrie
Sursa Foto: Captură Video/ YT- doxologia.ro
Cuprins
  1. De ce este importantă ziua de 21 octombrie
  2. Ce învățăminte ne lasă Sfântul
  3. Unde se află moaștele Sfântului Calinic de la Cernica

Sfântul Calinic de la Cernica s-a născut pe 7 octombrie 1787, la București, într-o familie credincioasă. La 20 de ani a intrat în monahism la Mănăstirea Cernica, unde a dus o viață de rugăciune și smerenie. În 1818 a devenit stareț al mănăstirii, fiind cunoscut pentru disciplina sa duhovnicească și pentru grija față de frații călugări. Mai târziu, a fost ales episcop al Râmnicului, unde a păstorit timp de aproape două decenii. A trecut la Domnul la 11 aprilie 1868, iar în 1955 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

De ce este importantă ziua de 21 octombrie

În această zi, Biserica Ortodoxă Română marchează canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica, un moment de mare însemnătate spirituală. Prin rugăciune neîntreruptă și fapte de milostenie, Sfântul Calinic a devenit un exemplu de urmat pentru toți credincioșii. Ziua de 21 octombrie amintește că puterea credinței poate vindeca sufletul și aduce pace interioară. El este considerat ocrotitorul celor aflați în suferință și sprijin pentru cei care caută alinare și speranță. Viața și învățăturile sale inspiră oamenii să trăiască în iubire, iertare și apropiere de Dumnezeu.

Ce învățăminte ne lasă Sfântul

Sfântul Calinic de la Cernica ne lasă o moștenire spirituală profundă, bazată pe smerenie, iubire și credință neclintită în Dumnezeu. Prin întreaga sa viață, a arătat că adevărata putere nu vine din avere sau influență, ci din bunătate și răbdare. Sfântul Calinic a fost un sprijin pentru cei săraci, o mângâiere pentru bolnavi și un povățuitor înțelept pentru toți cei rătăciți sufletește. A ridicat biserici și mănăstiri, dar mai presus de toate a zidit suflete, îndemnând oamenii la pace, rugăciune și iertare.

Unde se află moaștele Sfântului Calinic de la Cernica

Moaștele sfântului se află la Mănăstirea Cernica, în județul Ilfov, un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Mulți spun că la racla lui au primit vindecare, alinare și putere în momente de cumpănă. Oamenii sunt îndemnați să participe la slujbele de hram și să urmeze exemplul de viață curată pe care l-a lăsat în urmă.

Tags:
Citește și...
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
calendar religios
Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
calendar religios
Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
calendar religios
19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
calendar religios
19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
calendar religios
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
calendar religios
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
calendar religios
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
calendar religios
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
calendar religios
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Eveniment
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Ultima oră
11:41 - Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
11:33 - Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
11:32 - Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
11:27 - Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
11:22 - Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
11:17 - Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
11:11 - KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
11:11 - Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
11:10 - De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
11:05 - Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)