B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Sfântul Caliopie, pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 09:02
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Un tânăr născut pentru mărturisire
  2. Refuzul compromisului și începutul chinurilor
  3. O mamă care își oferă fiul lui Dumnezeu
  4. Răstignirea și sfârșitul mucenicesc
  5. Un alt mărturisitor al credinței

Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mucenic Caliopie în fiecare an, pe 7 aprilie, ca simbol al credinței neclintite în fața suferinței. Povestea sa, dar și a mamei sale, Teoclia, este una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale martiriului creștin din primele veacuri.

Un tânăr născut pentru mărturisire

Sfântul Caliopie s-a născut în Perga Pamfiliei, într-o familie de rang înalt, însă destinul său avea să fie marcat de persecuțiile împotriva creștinilor. Rămas fără tată încă înainte de naștere, a fost crescut de mama sa, Teoclia, în credință, conform Viețile Sfinților.

În momentul în care autoritățile au aflat că este creștin, mama sa a încercat să-l salveze, trimițându-l departe, cu bogății și slugi, pentru a scăpa de judecata păgână. Însă fuga nu i-a schimbat destinul.

Refuzul compromisului și începutul chinurilor

Ajuns în Pompeiopolis, Caliopie a refuzat să participe la sărbătorile dedicate zeilor. A fost adus în fața conducătorului cetății și a mărturisit fără teamă credința în Iisus Hristos.

Pentru această mărturisire, a fost supus unor torturi cumplite. Martorii au fost îngroziți de suferința sa, strigând: „O, judecată nedreaptă! O, ce tânăr și cum se pierde!”

În fața amenințărilor, tânărul a răspuns cu o forță rar întâlnită: „Nădăjduiesc spre Hristosul meu că nu-mi voi păta curata mărturisire”.

O mamă care își oferă fiul lui Dumnezeu

Aflând de suferințele fiului său, Teoclia a făcut un gest radical: și-a împărțit întreaga avere săracilor, a eliberat sute de robi și a plecat să fie alături de el.

Ajunsă la temniță, și-a găsit fiul în lanțuri și rănit, dar nu s-a prăbușit, ci l-a încurajat: „Fericită sunt eu și binecuvântat este rodul pântecelui meu… te-am adus lui Dumnezeu jertfă bineprimită”.

Întâlnirea lor rămâne una dintre cele mai emoționante scene din Viețile Sfinților.

Răstignirea și sfârșitul mucenicesc

Condamnarea finală a fost moartea pe cruce. Într-un gest de smerenie profundă, mama sa a cerut ca fiul ei să fie răstignit cu capul în jos, considerându-l nevrednic de a muri asemenea lui Hristos.

Astfel, Sfântul Caliopie a fost răstignit în Joia Mare și și-a dat sufletul în Vinerea Mare, în anul 304.

După coborârea de pe cruce, Teoclia a trecut și ea la cele veșnice, încheind o poveste de credință dusă până la capăt.

Un alt mărturisitor al credinței

Tot pe 7 aprilie este pomenit și Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, episcop al Mitilenei, care a trăit în perioada controverselor iconoclaste.

Participant la Sinodul VII Ecumenic de la Niceea, acesta a apărat cultul icoanelor și a fost exilat pentru credința sa, rămânând până la sfârșit un apărător al Ortodoxiei.

Tags:
Ultima oră
10:35 - Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
10:35 - Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
10:23 - Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
10:08 - Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare
10:02 - Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
10:02 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
09:47 - Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
09:40 - Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
09:30 - Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
09:17 - Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri