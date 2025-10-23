Sfântul Iacob, ruda Domnului, este unul dintre cei mai respectați sfinți ai Bisericii Ortodoxe, un model desăvârșit de . Ca primul episcop al Ierusalimului, el a întărit viața creștină în cetatea sfântă prin pildă și rugăciune. A rămas pentru toți credincioșii un exemplu de smerenie, dreptate, înțelepciune și iubire sinceră față de Dumnezeu și semeni.

Cine a fost Sfântul Iacob

Sfântul Iacob era fiul dreptului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, și astfel frate după trup al Mântuitorului Hristos. Cunoscut pentru viața sa curată și aspră, petrecută în rugăciune și post, el a fost un exemplu viu de sfințenie. Prin devotamentul său, acesta a devenit un pilon al Bisericii primare, întărind credința celor care Îl urmau pe Hristos.

El a alcătuit Liturghia care îi poartă numele, una dintre cele mai vechi și profunde rânduieli euharistice creștine. Ca episcop al Ierusalimului, a condus prima comunitate creștină cu înțelepciune, blândețe și dragoste jertfelnică față de toți credincioșii. În fiecare an, la data de 23 octombrie, îl cinstește cu evlavie pe Sfântul Iacob, ruda Domnului.

De ce este pomenit Sfântul Iacob de Biserica Ortodoxă

Pomenirea Sfântului Iacob aduce aminte de statornicia credinței, de curajul mărturisirii și de jertfa deplină pentru Hristos. Pentru credința sa neclintită, el a fost ucis cu pietre și apoi decapitat, primind cununa muceniciei sfinte. Prin moartea sa jertfelnică, acesta a devenit un mărturisitor al adevărului Evangheliei și un simbol al dăruirii totale.

Credincioșii îl cinstesc ca pe un mijlocitor puternic pentru pace, sănătate, ajutor în necazuri și întărire sufletească neclintită. Prin exemplul său, el ne arată că adevărata rudenie cu Domnul se dobândește prin credință vie și fapte bune.

Ce semnificație are numele Iacob

Numele Iacob provine din ebraicul Ya’aqov, care înseamnă „cel care ține de călcâi” sau „cel care urmează”. În tradiția biblică, numele amintește de patriarhul Iacob, fiul lui Isaac, care s-a născut ținându-l de călcâi pe fratele său, Esau.

Dincolo de sensul literal, numele perseverență, credință și legătură neclintită cu Dumnezeu. Pentru creștini, purtarea acestui nume este o chemare la viață curată, ascultare de voia divină și urmarea neobosită a lui Hristos.