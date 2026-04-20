Pe 20 aprilie, îl cinstește pe Sfântul Teotim, supranumit „Vindecătorul”. El este considerat o figură importantă a creștinismului timpuriu din Dobrogea. Episcop al cetății Tomis în secolul al IV-lea, acesta a rămas în tradiție ca un om al rugăciunii, al înțelepciunii și al faptelor milostive.

Cine a fost Sfântul Teotim și de ce este numit „Vindecătorul”

Sfântul Teotim de Tomis a fost unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Dobrogei în secolul al IV-lea. Era cunoscut pentru viața sa simplă, aproape monahală, și pentru apropierea profundă de Dumnezeu. Deși ocupa o funcție înaltă ca episcop al cetății Tomis, a ales să trăiască modest. Și-a dedicat viața rugăciunii, postului și ajutorării celor nevoiași, potrivit crestinortodox.ro.

Contemporanii îl descriau ca pe un om blând, înțelept și echilibrat, capabil să liniștească conflicte și să ofere într-o perioadă plină de provocări pentru creștinism. A fost cunoscut și pentru relațiile sale cu populațiile migratoare din zonă, pe care le-a influențat prin răbdare și credință, nu prin forță.

Numeroase mărturii din acea vreme stau la baza supranumelui de „Vindecătorul”. Se spune că, prin rugăciune și credință puternică, îi ajuta pe cei bolnavi să își găsească alinarea. Pentru comunitatea sa, nu era doar un lider religios, ci un sprijin real în momentele dificile. Mulți apelau la el pentru ajutor, sfat și liniște sufletească.

Ce semnificație are această zi pentru credincioși

Ziua de 20 aprilie este un moment de reflecție și rugăciune pentru cei care îi poartă numele sau îi cer ajutorul în momente dificile. Credincioșii îl consideră un și al celor aflați în încercări, apelând la mijlocirea sa pentru sănătate și liniște sufletească. În multe locuri, această zi este marcată prin participarea la slujbe. De asemenea, credincioșii fac gesturi de milostenie, urmând exemplul vieții trăite de Sfântul Teotim.

Rugăciune către Sfântul Teotim de Tomis

„Sfinte Ierarhe Teotim, ales slujitor al lui Dumnezeu și ocrotitor al celor aflați în suferință, roagă-te pentru noi păcătoșii. Tu, care ai adus alinare celor bolnavi și ai întărit pe cei slabi în credință, ajută-ne și pe noi în nevoile și încercările vieții.

Dă-ne liniște sufletească, răbdare și credință statornică, ca să putem trece cu bine peste toate greutățile. Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu și luminează-ne calea spre bine și mântuire. Amin.”