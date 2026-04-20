B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului

Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 12:09
Sfântul Teotim Vindecătorul, cinstit pe 20 aprilie de Biserica Ortodoxă. Cine a fost episcopul Tomisului
Sursă Foto: ziarullumina.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Teotim și de ce este numit „Vindecătorul”
  2. Ce semnificație are această zi pentru credincioși
  3. Rugăciune către Sfântul Teotim de Tomis

Pe 20 aprilie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Teotim, supranumit „Vindecătorul”. El este considerat o figură importantă a creștinismului timpuriu din Dobrogea. Episcop al cetății Tomis în secolul al IV-lea, acesta a rămas în tradiție ca un om al rugăciunii, al înțelepciunii și al faptelor milostive.

Cine a fost Sfântul Teotim și de ce este numit „Vindecătorul”

Sfântul Teotim de Tomis a fost unul dintre cei mai importanți ierarhi ai Dobrogei în secolul al IV-lea. Era cunoscut pentru viața sa simplă, aproape monahală, și pentru apropierea profundă de Dumnezeu. Deși ocupa o funcție înaltă ca episcop al cetății Tomis, a ales să trăiască modest. Și-a dedicat viața rugăciunii, postului și ajutorării celor nevoiași, potrivit crestinortodox.ro.

Contemporanii îl descriau ca pe un om blând, înțelept și echilibrat, capabil să liniștească conflicte și să ofere îndrumare spirituală într-o perioadă plină de provocări pentru creștinism. A fost cunoscut și pentru relațiile sale cu populațiile migratoare din zonă, pe care le-a influențat prin răbdare și credință, nu prin forță.

Numeroase mărturii din acea vreme stau la baza supranumelui de „Vindecătorul”. Se spune că, prin rugăciune și credință puternică, îi ajuta pe cei bolnavi să își găsească alinarea. Pentru comunitatea sa, nu era doar un lider religios, ci un sprijin real în momentele dificile. Mulți apelau la el pentru ajutor, sfat și liniște sufletească.

Ce semnificație are această zi pentru credincioși

Ziua de 20 aprilie este un moment de reflecție și rugăciune pentru cei care îi poartă numele sau îi cer ajutorul în momente dificile. Credincioșii îl consideră un ocrotitor al celor bolnavi și al celor aflați în încercări, apelând la mijlocirea sa pentru sănătate și liniște sufletească. În multe locuri, această zi este marcată prin participarea la slujbe. De asemenea, credincioșii fac gesturi de milostenie, urmând exemplul vieții trăite de Sfântul Teotim.

Rugăciune către Sfântul Teotim de Tomis

„Sfinte Ierarhe Teotim, ales slujitor al lui Dumnezeu și ocrotitor al celor aflați în suferință, roagă-te pentru noi păcătoșii. Tu, care ai adus alinare celor bolnavi și ai întărit pe cei slabi în credință, ajută-ne și pe noi în nevoile și încercările vieții.

Dă-ne liniște sufletească, răbdare și credință statornică, ca să putem trece cu bine peste toate greutățile. Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu și luminează-ne calea spre bine și mântuire. Amin.”

Tags:
Ultima oră
12:53 - Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii
12:49 - Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
12:34 - Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană
12:07 - Cutremur de 7,5 în largul Japoniei. A fost emisă și o alertă de tsunami. Cetățenii, îndemnați să se refugieze în locuri sigure
11:48 - Nicușor Dan: „Trăim un război informațional”. Ce avertisment a lansat președintele și care sunt riscurile pentru români (VIDEO)
11:45 - CNAIR începe recensământul traficului rutier din 21 aprilie. Datele vor sta la baza investițiilor în infrastructură
11:45 - Surpriză în topul bogăției din Europa până în 2030. Cine urcă pe primul loc și unde se situează România
11:22 - PSD a decis întrebarea care îl poate lăsa pe Ilie Bolojan fără mandat. Cum a fost formulată și ce a punctat Grindeanu
10:54 - Sorin Grindeanu, declarații înainte de votul decisiv din PSD. Ce a anunțat liderul social-democraților: „După-masă, la ora 5, veți vedea mai multe lucruri” (VIDEO)
10:53 - Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect