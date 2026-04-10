Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima, pomeniți pe 10 aprilie. Ce semnificație are jertfa lor

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 10:19
Sursă Foto: Doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine au fost acești mucenici și de ce sunt pomeniți astăzi
  2. Ce semnificație are jertfa lor pentru credincioși
  3. Rugăciune către Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima

Pe 10 aprilie, calendarul ortodox îi pomenește pe Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima. Aceștia sunt cinstiți alături de alți însoțitori ai lor. Ei și-au dat viața pentru credința în Hristos, devenind martiri. Au trăit în vremea persecuțiilor ordonate de împăratul roman Decius, când creștinismul era aspru pedepsit.

Cine au fost acești mucenici și de ce sunt pomeniți astăzi

Sfinții Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima au fost creștini devotați care au trăit în Africa romană, într-o perioadă în care mărturisirea credinței în Hristos putea costa viața. Ei au făcut parte dintr-un grup de credincioși care au ales să rămână statornici, indiferent de presiunile autorităților. În timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Decius, au fost arestați și supuși la interogatorii dure, potrivit crestinortodox.ro.

Li s-a cerut să renunțe la credință și să aducă jertfe zeilor păgâni, însă au refuzat fără ezitare. Pentru această hotărâre, au fost torturați și umiliți, dar nu și-au abandonat credința. Au îndurat suferințe grele, rămânând uniți și puternici până la capăt. Moartea lor martirică i-a transformat în exemple de curaj, credință și demnitate pentru toți creștinii.

Ce semnificație are jertfa lor pentru credincioși

Exemplul acestor sfinți mucenici rămâne unul puternic pentru credincioșii de astăzi, amintind de importanța statorniciei în credință, chiar și în fața suferinței.

Jertfa lor este privită ca o dovadă a iubirii neclintite față de Dumnezeu și ca un model de urmat pentru cei care trec prin încercări. În tradiția ortodoxă, pomenirea lor nu este doar un act de comemorare, ci și un prilej de întărire spirituală și reflecție asupra valorilor creștine autentice.

Rugăciune către Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima

Sfinților Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima,
voi, care ați mărturisit cu prețul vieții credința în Hristos și nu v-ați lepădat de El în fața chinurilor, ascultați rugăciunea noastră.

Întăriți-ne și pe noi în credință, în clipele de încercare și de îndoială.
Dați-ne curaj să rămânem statornici în fața greutăților și putere să nu ne abatem de la calea cea dreaptă.

Rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca să ne ierte păcatele, să ne lumineze mintea și să ne umple inimile de pace și nădejde.
Fiți mijlocitori pentru noi înaintea Domnului, ca să dobândim milă, ajutor și întărire în viața noastră de zi cu zi.

Amin.

