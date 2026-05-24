Sfinții zilei de 24 mai. Cine este pomenit astăzi în Calendarul Ortodox

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 09:11
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat
  2. Ce semnificație are ziua de 24 mai

Pe 24 mai, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat. În 2026, această zi cade în Duminica a 7-a după Paști, numită și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Tot astăzi sunt amintiți Sfânta Muceniță Marciana și Sfântul Mucenic Serapion.

Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat

Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat este cinstit pentru viața sa de rugăciune, post și nevoință. Tradiția creștină îl prezintă ca pe un sfânt care a ales încă din tinerețe calea credinței și a retragerii din grijile lumești, devenind cunoscut pentru vindecări și pentru puterea rugăciunii.

În aceeași zi, Biserica îi pomenește și pe Sfânta Muceniță Marciana și pe Sfântul Mucenic Serapion. Ziua de 24 mai are și o semnificație specială prin Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care amintește de apărarea credinței creștine și de unitatea Bisericii.

Ce semnificație are ziua de 24 mai

Pomenirea Sfântului Simeon le amintește credincioșilor de puterea rugăciunii și de răbdarea în fața încercărilor. Duminica Sfinților Părinți adaugă o dimensiune aparte zilei, pentru că vorbește despre curajul de a păstra credința dreaptă în vremuri de tulburare.

Pentru credincioși, 24 mai este o zi de rugăciune, liniște și reflecție, în care sunt cinstiți sfinți care au mărturisit credința prin viață curată, curaj și statornicie.

