Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie

Traian Avarvarei
05 oct. 2025, 17:58
Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri, 8 octombrie
Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva, duminică, deși pelerinajul începe abia miercuri. Sursa foto: Captură video - Ziarul de Iași
  1. Ce se întâmplă în Iași, cu zile bune înainte de pelerinajul la Sfânta Parascheva
  2. Care este programul pelerinajului la Sfânta Parascheva
  3. Cine a fost Sfânta Parascheva

Sute de oameni la moaștele Sfintei Parascheva. Pelerinajul religios de la Iaşi începe oficial miercuri, 8 octombrie, dar mulți credincioși au venit mai devreme, spun ei, pentru a evita aglomerația. Organizatorii se așteaptă la sute de mii de pelerini și cozi de doi kilometri în preajma hramului.

Ce se întâmplă în Iași, cu zile bune înainte de pelerinajul la Sfânta Parascheva

Oamenii au început să sosească la Iași încă de la începutul lunii octombrie. Deja duminică, 5 octombrie, câteva sute de oameni au fost văzuți așteptând la rând, la Catedrala Mitropolitană, pentru a se închina la moaştele sfintei. Enoriașii spun că au venit mai devreme pentru a evita aglomerația din apropierea hramului.

Între timp, Mitropolia și 40 de firme din domeniul ospitalităţii s-au pregătit pentru a le oferi credincioșilor peste 200.000 de porţii de mâncare. Hotelurile din Iași deja sunt ocupate.

Care este programul pelerinajului la Sfânta Parascheva

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă miercuri din Catedrala Mitropolitană, în cadrul unei procesiuni, și depusă în baldachinul special amenajat în curte.

Pe 14 octombrie, Sfânta Liturghie va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Racla va rămâne în curtea lăcașului de cult până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în catedrală.

Programul detaliat al pelerinajului poate fi consultat AICI.

Anul acesta, credincioșii se vor putea ruga şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care a fost adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Anul trecut, peste 270.000 de credincioși au venit la moaștele Sfintei Parascheva.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva că s-a născut la Epivat, astăzi Selimpașa – Turcia, la sfârșitul secolului al X-lea, din părinți creștini. A mers la biserică de la vârste fragede, iar la 10 ani, ascultând Evanghelia după Marcu, a început să-și împartă lucrurile sărmanilor.

După moartea părinților, și-a împărțit averea nevoiașilor și a dus o viață grea, plină de încercări.

La sfârșitul vieții, Parascheva s-a întors în locurile natale, a murit acolo și a fost înmormântată ca un strain, fără ca mormântul să îi fie cunoscut mulți ani.

Trupul ei sfințit a fost descoperit dintr-o întâmplare miraculoasă, în contextul morții unui marinar. Prietenii săi au decis să-i arunce corpul acestuia în mare, iar valurile l-au dus la mal în locul unde era îngropată sfânta. Un călugăr a descoperit trupul și a săpat o groapă pentru a-l înmormânta.

În timp ce săpa mormântul a descoperit trupul întreg, fără urme, al unei femei. Împreună cu alți creștini, călugărul a depus trupul marinarului lângă cel al femeii. Peste noapte, însă, în visele unor credincioși și-a făcut apariția Sfânta Cuvioasă Parascheva, în chip de împărăteasă, care a cerut ca trupul să-i fie mutat la loc de cinste. Enoriașii l-au dezgropat și l-au depus în biserica Sfinții Apostoli din Epivat, unde a stat de 200 de ani.

De-a lungul timpului, moaștele Sfintei Parascheva au fost cinstite în mai multe locuri, de la Epivat până la Constantinopol. În anul 1641, au fost aduse pentru prima dată la Iași, unde au rămas până astăzi.

