B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea

Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea

Elena Boruz
03 oct. 2025, 15:57
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
Sursa: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se ține postul miercurea și vinerea
  2. Ce beneficii spirituale are acest post

Pentru creștinii ortodocși, postul nu se rezumă doar la perioada mare de dinaintea sărbătorilor, ci include și zilele de miercuri și vineri, care au o semnificație aparte.

Aceste zile sunt dedicate amintirii Patimilor lui Iisus și reprezintă momente în care credincioșii își concentrează atenția asupra rugăciunii, pocăinței și curățirii sufletești. Pentru cei care nu pot ține un post mai lung, aceste zile oferă oportunitatea de a se apropia de Dumnezeu și de a practica cumpătarea.

Cum se ține postul miercurea și vinerea

În zilele de miercuri și vineri, postul implică abținerea de la carne, lactate, pește, ouă și alte alimente considerate de dulce. Cei mai devotați pot ține post negru, adică să consume doar apă. De dimineața până seara, credincioșii se roagă, participă la slujbe și se străduiesc să fie mai milostivi și mai buni cu cei din jur. În mănăstiri, uneori postul se respectă și lunea, ca parte a unei discipline spirituale mai stricte.

Ce beneficii spirituale are acest post

Postul miercurea și vinerea nu este doar o renunțare la anumite alimente, ci și un exercițiu de introspecție și smerenie. Prin rugăciune și fapte bune, cum ar fi donațiile sau voluntariatul, credincioșii își întăresc legătura cu Dumnezeu și cu comunitatea. Este o perioadă în care se cultivă răbdarea, iertarea și recunoștința.

Prin respectarea acestor zile, creștinii ortodocși își reamintesc că postul nu este doar despre trup, ci mai ales despre suflet. În plus, aceste momente de reflecție ajută la menținerea echilibrului emoțional, la înțelegerea propriei vieți și la apropierea de valorile morale și spirituale care definesc credința ortodoxă. Astfel, postul de miercuri și vineri devine o practică completă, menită să purifice mintea, inima și spiritul.

Tags:
Citește și...
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
calendar religios
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
calendar religios
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
calendar religios
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
calendar religios
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
Când începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte la racla sfântă
calendar religios
Când începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte la racla sfântă
Rugăciunea zilei de miercuri care aduce liniște și speranță credincioșilor
calendar religios
Rugăciunea zilei de miercuri care aduce liniște și speranță credincioșilor
Rugăciunea Brâul Maicii Domnului care oprește orice boală și suferință
calendar religios
Rugăciunea Brâul Maicii Domnului care oprește orice boală și suferință
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
calendar religios
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave
calendar religios
Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave
Rugăciunea în familie aduce binecuvântare! Cum transformă casa într-o „mică biserică”
calendar religios
Rugăciunea în familie aduce binecuvântare! Cum transformă casa într-o „mică biserică”
Ultima oră
17:59 - Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
17:54 - Pe ce cheltuie banii cei mai bogați oameni din lume
17:51 - Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
17:48 - Experții DENT ESTET: Când o gingie inflamată este un semnal de alarmă pentru sănătatea ta dentară
17:45 - Simion și-a anulat abonamentul la Netflix: „Îi îndemn pe toți să facă la fel”. Reacțiile ironice din online (FOTO)
17:37 - Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce „drept în plus” primesc șoferii cu permis categoria B
17:16 - Bilanț după perchezițiile la grupările de proxeneți din Giurgiu, București și Ilfov. Poliția a reținut 22 de persoane
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”