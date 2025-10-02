Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet

Ziua de joi are o semnificație aparte în calendarul creștin, fiind un moment dedicat , reflecției și apropierii de Dumnezeu. În tradiția ortodoxă, fiecare zi a săptămânii este închinată unei realități spirituale, iar joia este adesea asociată cu pomenirea Sfinților Apostoli și a Sfântului Nicolae. Rugăciunea rostită în această zi ne îndeamnă la introspecție, la curățirea sufletului și la pregătirea pentru întâlnirea cu

Textul rugăciunii de joi nu este doar o cerere de iertare, ci și un exercițiu de smerenie și de recunoaștere a neputințelor omenești. Prin cuvintele sale, credinciosul își deschide inima în fața lui Hristos și cere ajutorul divin pentru a se curăța de păcate și a trăi cu vrednicie.

Ce ne învață rugăciunea despre iertare și curățirea sufletului

Primul mesaj pe care rugăciunea îl transmite este legat de puterea iertării și de nevoia de curățire interioară. Credinciosul își recunoaște greșelile și cere harul lui Dumnezeu pentru a-și schimba viața și a-și curăța sufletul de păcate.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: «Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca să se ierte păcatele voastre»… Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi”.

Cum ne ajută rugăciunea de joi să trăim cu smerenie și nădejde

Un alt mesaj profund al acestei rugăciuni este dorința de smerenie și speranță în mântuire. Credinciosul cere „lacrimi fierbinți” pentru a-și plânge păcatele și puterea de a se apropia de Sfintele Taine cu inimă curată și conștiință împăcată.

„Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine… Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin”.