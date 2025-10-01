Rugăciunea zilei de miercuri care aduce liniște și speranță credincioșilor

Într-o lume agitată, în care ritmul cotidian ne poate copleși și ne poate îndepărta de valorile spirituale, momentele de reculegere și rugăciune rămân o ancoră esențială pentru suflet.

Pentru mulți , rugăciunea de pocăință adresată direct Mântuitorului reprezintă un prilej de introspecție, regret sincer și căutare a iertării divine.

Cuvin te de pocăință și speranță pentru iertarea păcatelor

Rugăciunea începe printr-o reamintire a misterului întrupării și a sacrificiului lui Hristos, notează : „Doamne Atotputernice şi Atotîndurate, îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peşteră şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!”.

Rugăciunea care aduce pace și apropiere de Dumnezeu

Continuarea rugăciunii transmite credința în iertarea divină și speranța în mântuire: „Primeşte, Doamne, această mică rugăciune a mea şi umilită a mea voinţă, că mă întristez pentru că Te-am întristat şi mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr. La Tine, Preabunule Mântuitor, am toată nădejdea şi cred că Tu, Care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura şi de mine acum, ca să mă mântuieşti de chinurile cele de veci şi să mă învredniceşti Împărăţiei Tale. Nu Te depărta de la mine, Doamne, şi ajută-mi ca în toate să fac voia Ta şi să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ţi spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, ca să mă învrednicesc a auzi şi eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ţi fie păcatele. Amin”.