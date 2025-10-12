Calendar creștin 13 octombrie. În această zi, Biserica Ortodoxă sărbătorește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Acest lucru s-a întâmplat în 1996, la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Calendar creștin 13 octombrie

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca la 13 octombrie, în fiecare an, să fie sărbătorită „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Sărbătoarea figurează, de la acea dată, în fiecare calendar creştin ortodox român, cu cruce neagră, începând din anul 1997.

În anul 1996 a fost adusă la Iaşi, cu prilejul hramulului Sfintei Cuvioase Parascheva, racla cu capul Sfântului Apostol Andrei, de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia). Peste un milion de credincioși au venit să-i cinstească, la Iași, pe Sfântul Apostol Andrei și pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în Catedrala mitropolitană din Iași, în acea zi, de un sobor de ierarhi, în fruntea cărora s-a aflat Mitropolitul de Patras, Înaltpreasfințitul Nicodimos și .

În data de 19 octombrie 1996, însoțite de delegația din Grecia s-au întors în Patras.

Creștinii îi pomenesc pe Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica

Calendar ortodox 13 octombrie 2025. În această zi, creștinii ortodocși îi pomenesc pe Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie. Primii doi, sfinţii Mucenici Carp şi Papil, au fost considerați „stâlpii cei mari şi temeliile Bisericii”. Aceștia erau din Pergam şi au trăit în vremea împăratului roman Deciu (249-251). Despre Carp se știe că era episcop, iar Papil era diacon.

Autoritățile păgâne i-a îndemnat să aducă ofrande zeilor, însă ei au refuzat, ceea ce le-a adus persecuții și prigoană.

„Nu se cade nouă, judecătorule, să mâniem pe Dumnezeul nostru şi să ne arătăm nemulţumitori pentru facerile Lui de bine”, au spus Sfinţii Mucenici; „căci chiar şi dobitoacele ne-ar mustra de nemulţumirea noastră, pentru că şi ele îl cunosc pe Cel ce le-a hrănit, iar noi am fi nerecunoscători faţă de Ziditorul nostru dacă i-am cinsti pe zeii cei mincinoşi, lăsând pe adevăratul nostru Dumnezeu”. ( ).

Judecătorii au decis să le taie capetele

Pentru nesupunere li s-a confiscat averea și au fost supuși la torturi și chinuri. Păgânii i-au spânzurat și i-a lovit cu toiegele. Vâzând ce se întâmplă, Sf. Agathodor slugă celor doi s-a întarit de dumnezeiescul înger și a mărturisit pe Hristos. Drept care l-au spânzurat și l-au bătut cumplit cu toiege. Și așa fiind bătut și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Apoi sfinţii Mucenici Carp şi Papil au fost supuși la alte torturi, între care au fost aruncați într-un cuptor încins. Alături de ei, în cuptor a intrat și Sfânta Agatonica, sora diaconului Papil, dorind să moară pentru Hristos. Ocrotiți de Dumnezeu, au ieșit de acolo nevătămaţi, cuptorul fiind răcit cu puterea lui Hristos. Ei au fost duși din nou în temniţă.

Neştiind ce să mai facă, judecătorul a pronunţat în cele din urmă hotărârea de a li se tăia capetele. Şi aşa au fost uciși de sabie. Împreună cu dânşii a suferit moarte martirică şi un slujitor al Sfinţilor Mucenici, Agatodor.