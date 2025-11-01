B1 Inregistrari!
Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul

Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul

Elena Boruz
01 nov. 2025, 15:55
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce este 1 noiembrie o zi de precept pentru catolici
  2. Cine sunt Sfinții doctori fără de arginți
  3. Ce reprezintă Luminația pentru milioane de români

Ziua de 1 noiembrie marchează o sărbătoare cu o încărcătură spirituală deosebită pentru milioane de creștini, indiferent de confesiune. Este o zi în care granițele dintre tradițiile Bisericii Ortodoxe și cele ale Bisericii Romano-Catolice par să se estompeze în fața luminii și a pomenirii.

În timp ce lumea catolică și protestantă celebrează solemnitatea Tuturor Sfinților (o zi în care sunt cinstiți toți cei care au ajuns la mântuire), creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian din Asia. Această suprapunere de evenimente transformă începutul lui noiembrie într-un moment de reculegere și profundă meditație asupra vieții veșnice.

De ce este 1 noiembrie o zi de precept pentru catolici

Ziua Tuturor Sfinților este o sărbătoare majoră în Apus, dedicată nu doar sfinților canonizați oficial, ci fiecărui om drept care și-a încheiat cu bine călătoria pe pământ. Catolicii sunt obligați să participe la slujba religioasă. Această solemnitate amintește de speranța în înviere și îi aduce pe credincioși mai aproape de toți cei pe care îi consideră mijlocitori în fața lui Dumnezeu. Tradiția Sărbătorii Tuturor Sfinților își extinde ecourile și în România.

Cine sunt Sfinții doctori fără de arginți

În calendarul ortodox, Sfinții zilei de 1 noiembrie sunt Cosma și Damian, doi frați cunoscuți pentru harul lor de a vindeca orice boală. Povestea lor este una de un altruism greu de egalat: ei nu cereau nicio plată materială (argint) pentru leacurile și minunile lor, ci doar credința în Iisus Hristos.

Această atitudine i-a făcut extrem de iubiți de popor și așezați de Biserică în rândul „Doctorilor fără de Arginți”, odelul suprem de slujire a aproapelui, fără a urmări un beneficiu personal. În această zi, credincioșii le cer Sfinților Doctori nu doar vindecarea trupului, ci și sănătatea sufletului.

Ce reprezintă Luminația pentru milioane de români

Poate cea mai vizibilă tradiție asociată cu sărbătoarea de 1 Noiembrie este Luminația (Ziua Morților). Deși, liturgic, Biserica Ortodoxă are alte zile dedicate pomenirii generale a morților (Moșii), în Transilvania și Banat s-a încetățenit obiceiul catolic ca pe 1 și 2 noiembrie să fie cinstiți cei adormiți.

Oamenii merg la cimitire, curăță mormintele și, cel mai important, aprind milioane de lumânări și candele. Acestea transformă cimitirele, în special în marile orașe ca Cluj sau Timișoara, în adevărate „mări de lumină”, un spectacol vizual care transcende apartenența religioasă. Este un gest simplu, dar plin de emoție, menit să onoreze memoria celor dragi și să arate că legătura cu ei nu se stinge.

