3.000.000 de euro pentru sănătatea ta, oriunde în lume: ce acoperă cu adevărat My Global Health și cum alegi planul potrivit

Să zicem că ești la Viena, la Madrid sau undeva în Asia și ajungi la urgențe. Prima întrebare a medicului nu va fi „ce simptome ai?”, va fi „ce asigurare ai?”. Și exact în acel moment îți dai seama că asigurarea de sănătate privată nu e un document pe care îl uiți într-un sertar, ci singurul lucru care decide ce tratament primești și de unde.

My Global Health, produsul lansat de în parteneriat cu Allianz-Țiriac, pornește tocmai de la această realitate: că granițele contează mult mai puțin decât limita ta de acoperire. Cu planuri care merg de la 500.000 de euro în Europa până la 3.000.000 de euro la nivel global, întrebarea nu mai e dacă îți permiți o asigurare medicală internațională, ci care plan ar fi potrivit pentru tine.

Ce acoperă My Global Health: de la urgențe și oncologie până la stomatologie și a doua opinie medicală

Majoritatea oamenilor se uită la prețul unei înainte să citească ce include. E o greșeală pe care o înțelegi abia când ai nevoie de ceva ce nu e acoperit. My Global Health funcționează diferit față de ce ești obișnuit să vezi pe piața locală, pentru că grupează într-un singur pachet servicii pe care de obicei le găsești separate și plătite distinct. Vorbim despre servicii de urgență, spitalizare și consultații, dar și despre lucruri pe care puțini asigurători le includ: tratamente pentru cancer, servicii de transplant, imagistică avansată, reabilitare și fizioterapie, îngrijire psihologică și psihiatrică, maternitate, îngrijire paliativă, stomatologie și oftalmologie. La acestea se adaugă accesul la o a doua opinie medicală din partea unor specialiști internaționali, un avantaj concret în momentele în care un singur diagnostic nu îți dă suficientă încredere să iei o decizie.

Blue, Azure, Cobalt, Admiral sau Royal: cum știi ce plan ți se potrivește înainte să semnezi

Cele cinci planuri din portofoliul nu sunt variante ale aceluiași produs cu prețuri diferite, ci niveluri de protecție gândite pentru nevoi și stiluri de viață distincte. Blue și Azure acoperă până la 500.000, respectiv 1.200.000 de euro și sunt orientate spre Europa și Israel, o alegere solidă pentru cei care își desfășoară viața și activitatea preponderent pe continent. Cobalt urcă la 1.500.000 de euro și extinde acoperirea la nivel global, la fel ca Admiral, care merge până la 2.000.000 de euro. Royal reprezintă vârful de gamă, cu o acoperire de până la 3.000.000 de euro oriunde în lume. Logica alegerii e simplă: cu cât cercul vieții tale e mai larg și cu cât îți prețuiești mai mult accesul la medicina de top, cu atât planul potrivit se află mai sus în această listă.

Ziua în care ai nevoie de medic nu se anunță: cum My Global Health te protejează oricând și oriunde

Nimeni nu își planifică o urgență medicală și nimeni nu alege momentul în care un diagnostic îi schimbă rutina. Tocmai de aceea contează mai puțin unde ești și mai mult ce asigurare medicală privată internațională ai în acel moment. My Global Health este construit în jurul acestei realități: oferă acces la furnizori medicali locali și internaționali, fără să te oblige să alegi între calitate și proximitate. Protecția funcționează continuu, nu doar când ești pregătit pentru ea, iar posibilitatea de reînnoire anuală înseamnă că relația cu asigurarea ta poate crește odată cu nevoile tale. Mai mult decât atât, planul poate acoperi și persoanele dragi din viața ta, soțul sau soția, partenerul de viață și copiii până la 25 de ani, pentru că liniștea reală nu vine dintr-o poliță individuală, ci dintr-o protecție care cuprinde tot ce contează cu adevărat.

Există produse pe piață și există produse care chiar rezolvă o problemă reală. My Global Health se încadrează în a doua categorie, iar asta nu e întâmplător. Parteneriatul dintre MediHelp International, unul dintre cei mai experimentați administratori de asigurări medicale private internaționale, și Allianz-Țiriac, cel mai mare asigurător din România, a produs un produs care combină expertiza globală cu înțelegerea nevoilor locale. Rezultatul este o asigurare de sănătate internațională care nu face compromisuri nici la capitolul acoperiri, nici la cel al limitelor financiare, nici la flexibilitatea cu care poți construi protecția potrivită pentru tine și familia ta. Dacă ai ajuns până aici și încă te gândești dacă e momentul potrivit, răspunsul e simplu: momentul potrivit pentru o asigurare de sănătate este întotdeauna înainte să ai nevoie de ea.