B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)

Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)

Adrian Teampău
22 oct. 2025, 21:29
Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR)
Cuprins
  1. Aderarea la euro, un moment ratat
  2. Care sunt problemele României în prezent

Aderarea la euro, după 2012, ar fi găsit România într-o situație economică și fiscal-bugetară mult mai bună în prezent. Este opinia președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Dărăban.

Aderarea la euro, un moment ratat

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCIR), regretă că România nu a aderat la moneda euro în 2013-2014. În acea perioadă, după criza economică din 2009-2010, țara noastră a reușit să îndeplinească criteriile de convergență de la Maastricht. Aderarea la euro, a apreciat șeful CCI, ar fi permis evitarea actualei situații de criză.

„Îmi pare rău că am avut niște secvențe cândva, în 2012 – 2014, când eram eligibili să intrăm în zona euro și nu am făcut-o”, a declarat Mihai Daraban în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

La observația moderatoarei potrivit căreia Bulgaria va adera la moneda unică europeană începând cu 1 ianuarie 2026, șeful CCIR a precizat că țara vecină va avea mai multe avantaje. În principal, a spus Mihai Daraban, aderarea la euro aduce dobânzi mai reduse la credite. Acestea vor fi la nivelul din Zona Euro, cu dobânzi reduse.

„O să aibă alte credite (Bulgaria, după ce va adera la moneda euro, la 1 ianuarie 2026 – n. red.) …Va fi șocul la început, pentru cetățean, cum a fost și pentru spaniol când a trecut de la pesetas la euro, dar trece. Dar mediul de business nu va avea decât de câștigat. Va lua credite în condițiile în care le ia toată zona civilizată din UE”, a mai spus Mihai Daraban.

Care sunt problemele României în prezent

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a arătat că România are probleme mari să coboare deficitul bugetar. În 2024, acest indicator a atins un nivel record de aproape 10%. În aceste condiții, este foarte dificil, crede Mihai Daraban, ca deficitul să fie adus la 5%, iar mai apoi la 3%. Una dintre condițiile impuse pentru aderarea la euro este un deficit sub 3%.

„Noi avem probleme cu deficitul. Ne este frică să promitem că-l vom aduce la 5, dar să-l mai aducem sub 3 care este condiție de aderare la zona euro. Noi suntem acolo…Unii spun 9, alții spun 10, unii spun că indiferent de ce s-a făcut până acum, deficitul va fi tot mare”, a mai spus șeful Camerei de Comerț și Industrie.

Mihai Daraban crede că statul ar putea face rost de bani dacă ar vinde rapid acele active care produc pierderi. El a dat ca exemplu terenurile și imobilele lăsate în paragină care necesită cheltuieli de întreținere.

„Lucrurile pot fi ajustate, dar să fie voință și, repet, transparență. Dacă vindem activele statului care zac și nu produc decât cheltuieli: terenuri de la unități militare dezafectate MApN, MAI, depozite și depouri parasite, institute de cercetări care nu mai au decât un om de pază; pentru bucureșteni, Casa Radio de pe Splai și mult alte obiective dintr-acestea. Mai ales când vezi apetitul oamenilor de afaceri pentru imobiliare”, a concluzionat Mihai Daraban.

Tags:
Citește și...
ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
Economic
ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Economic
Hidroelectrica suspendă plățile cu cardul. Compania își actualizează sistemele informatice
Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București
Economic
Scheme imobiliare puse la punct de dictatorul din Coreea de Nord în București
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Economic
Ce trebuie să știi dacă intri acum pe piața de imobiliare în Sibiu
Siguranța alimentară, cea mai importantă preocupare a românilor la cumpărarea de produse. Ce diferențe există față de ceilalți europeni, potrivit celui mai recent Eurobarometru
Economic
Siguranța alimentară, cea mai importantă preocupare a românilor la cumpărarea de produse. Ce diferențe există față de ceilalți europeni, potrivit celui mai recent Eurobarometru
Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
Economic
Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
Economic
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Economic
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
Economic
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
Ultima oră
22:19 - Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
22:05 - ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
22:04 - Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
21:52 - Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut
21:46 - Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
21:35 - Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
20:59 - Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
20:59 - Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
20:54 - Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
20:39 - Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană