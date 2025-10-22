Aderarea la euro, după 2012, ar fi găsit România într-o mult mai bună în prezent. Este opinia președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Dărăban.

Aderarea la euro, un moment ratat

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie ( ), regretă că România nu a aderat la moneda euro în 2013-2014. În acea perioadă, după criza economică din 2009-2010, țara noastră a reușit să îndeplinească . Aderarea la euro, a apreciat șeful CCI, ar fi permis evitarea actualei situații de criză.

„Îmi pare rău că am avut niște secvențe cândva, în 2012 – 2014, când eram eligibili să intrăm în zona euro și nu am făcut-o”, a declarat Mihai Daraban în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

La observația moderatoarei potrivit căreia Bulgaria va adera la începând cu 1 ianuarie 2026, șeful CCIR a precizat că țara vecină va avea mai multe avantaje. În principal, a spus Mihai Daraban, aderarea la euro aduce dobânzi mai reduse la credite. Acestea vor fi la nivelul din Zona Euro, cu dobânzi reduse.

„O să aibă alte credite (Bulgaria, după ce va adera la moneda euro, la 1 ianuarie 2026 – n. red.) …Va fi șocul la început, pentru cetățean, cum a fost și pentru spaniol când a trecut de la pesetas la euro, dar trece. Dar mediul de business nu va avea decât de câștigat. Va lua credite în condițiile în care le ia toată zona civilizată din UE”, a mai spus Mihai Daraban.

Care sunt problemele României în prezent

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a arătat că România are probleme mari să coboare deficitul bugetar. În 2024, acest indicator a atins un nivel record de aproape 10%. În aceste condiții, este foarte dificil, crede Mihai Daraban, ca deficitul să fie adus la 5%, iar mai apoi la 3%. Una dintre condițiile impuse pentru aderarea la euro este un deficit sub 3%.

„Noi avem probleme cu deficitul. Ne este frică să promitem că-l vom aduce la 5, dar să-l mai aducem sub 3 care este condiție de aderare la zona euro. Noi suntem acolo…Unii spun 9, alții spun 10, unii spun că indiferent de ce s-a făcut până acum, deficitul va fi tot mare”, a mai spus șeful Camerei de Comerț și Industrie.

Mihai Daraban crede că statul ar putea face rost de bani dacă ar vinde rapid acele active care produc pierderi. El a dat ca exemplu terenurile și imobilele lăsate în paragină care necesită cheltuieli de întreținere.

„Lucrurile pot fi ajustate, dar să fie voință și, repet, transparență. Dacă vindem activele statului care zac și nu produc decât cheltuieli: terenuri de la unități militare dezafectate MApN, MAI, depozite și depouri parasite, institute de cercetări care nu mai au decât un om de pază; pentru bucureșteni, Casa Radio de pe Splai și mult alte obiective dintr-acestea. Mai ales când vezi apetitul oamenilor de afaceri pentru imobiliare”, a concluzionat Mihai Daraban.