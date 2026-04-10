Aeroporturile din Europa ar putea intra într-o criză de dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deblocată în următoarele trei săptămâni, avertizează reprezentanții industriei aviatice.

Ce riscă aeroporturile din Europa

Organizația ACI Europe a tras un semnal de alarmă serios printr-o scrisoare trimisă comisarului european pentru transporturi. Se pare că rezervele de kerosen scad de la o zi la alta, iar conflictele militare din Orientul Mijlociu au dat peste cap tot ce înseamnă aprovizionare.

Deși în Asia au început deja să dea combustibilul cu rația, în Europa situația este critică la nivel de preț. Kerosenul a ajuns să coste dublu față de perioada de dinainte de conflict, atingând pragul de 1.573 de dolari pe tonă.

„Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu va fi reluat într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, o criză generalizată de combustibil pentru avioane va deveni realitate în UE”, se arată în scrisoarea adresată de ACI Europe.

Cum afectează tensiunile cu Iranul traficul aeroporturile din Europa

Tot haosul a pornit după ce americanii și israelienii au atacat puncte strategice din Iran. Chiar dacă Donald Trump a vorbit despre un armistițiu scurt, piața petrolului nu s-a liniștit deloc.

Pentru aeroporturile din Europa, vestea este proastă, deoarece aproape jumătate din kerosenul folosit la nivel mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz .

În Italia, problemele au început deja să se vadă deja. Weekendul trecut, patru aeroporturi mari au fost nevoite să pună restricții la alimentare pentru că un furnizor important nu a mai putut livra la timp, scrie

Ce zboruri riscă să fie anulate

Companiile aeriene nu mai pot garanta că vor avea cum să alimenteze rezervoare după luna mai. Din acest motiv, mulți operatori au început deja să scoată din program cursele care nu mai scot bani.

Delta Air Lines, de exemplu, taie peste 3 procente din zborurile programate, mai ales pe cele de noapte sau din mijlocul săptămânii. Compania estimează că va pierde cam 2 miliarde de dolari până la vară doar din cauza acestor scumpiri.

Cât vor ajunge să coste biletele pentru vacanțe

Vara bate la ușă, iar asta înseamnă că traficul aerian va crește enorm. Companii precum LOT din Polonia sau Air New Zealand au început deja să renunțe la rutele mai puțin populare ca să facă economie.

Pasagerii care au drum prin aeroporturile trebuie să se pregătească pentru prețuri mult mai mari la bilete și pentru riscul ca zborul lor să fie anulat.

Oficialii europeni cer acum o monitorizare mult mai atentă a producției, pentru că în acest moment nimeni nu știe exact cât kerosen mai există în depozitele din Uniunea Europeană.