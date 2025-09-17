B1 Inregistrari!
Nazare a anunțat când ieșim din criza bugetară: Nu putem avea ambiții de dezvoltare atât timp cât avem probleme cu respectarea promisiunilor

Nazare a anunțat când ieșim din criza bugetară: Nu putem avea ambiții de dezvoltare atât timp cât avem probleme cu respectarea promisiunilor

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 19:41
Nazare a anunțat când ieșim din criza bugetară: Nu putem avea ambiții de dezvoltare atât timp cât avem probleme cu respectarea promisiunilor
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Nazare despre criza fiscal-bugetară și cum o putem depăși
  2. Ce a declarat Nicușor Dan despre redresarea fiscală

Alexandru Nazare (PNL), ministrul de Finanțe, a avansat finele anului 2026 ca orizont de timp pentru ca România să depășească problemele fiscal-bugetare cu care se confruntă. Dar totul depinde de consecvență și capacitatea de a ne ține de plan, a explicat ministrul. Și președintele Nicușor Dan a exprimat o opinie similară.

Ce a spus Nazare despre criza fiscal-bugetară și cum o putem depăși

„Am făcut consultări atunci când am discutat atât Pachetul 1, cât și Pachetul 2 – și vom continua să facem acest lucru, în contextul fiscal-bugetar pe care îl parcurgem astăzi, care nu este tocmai cel mai fericit, dar este un context pe care îl vom depăși.

Din punctul meu de vedere, avem toate ingredientele să îl depășim până la sfârșitul anului 2026 printr-un plan bine pus la punct și prin consecvență”, a declarat Alexandru Nazare miercuri, în cadrul unui eveniment de specialitate, potrivit Agerpres.

Acesta a mai afirmat că nu putem avea ambiții legate de dezvoltarea României, „atât timp cât avem probleme cu construcția bugetelor, cu respectarea target-urilor, cu respectarea promisiunilor pe care le facem în diverse angajamente pe care le avem cu partenerii”.

Ministrul a explicat apoi că măsuri trebuiau luate încă de acum cinci ani, în condițiile în care a fost „un proces de 10 ani în care am primit recomandări de la Comisie pe această chestiune, până în 2019”.

Alexandru Nazare a mai afirmat că procedura de deficit excesiv în care ne găsim „nu face decât să ne minimizeze capacitatea de negociere la Bruxelles, să ne afecteze ca imagine, ca țară, să ne afecteze capacitatea de a acționa”.

„Trebuie să fim conștienți că atâta timp cât suntem în deficit excesiv și nu suntem de un an, doi, nu suntem accidental, suntem acolo deja de 5 ani și vom petrece 10 ani în această procedură, nu ne putem maximiza șansele de a obține de la Bruxelles ceea ce trebuie să obținem. Ce trebuie să obținem? Nu doar să absorbim fonduri europene, nu doar să ne maximizăm volumul bugetar sau volumul de fonduri dintr-un anumit program, ci să devenim și noi, alături de alte state europene, de talia noastră, arhitect al programelor europene. Să participăm la construcția lor, astfel încât să inserăm în construcția acestor programe elementele de care are România nevoie”, a mai explicat ministrul Finanțelor.

Nazare a precizat apoi că România primește 16 miliarde de euro pentru Security Action for Europe (SAFE). Banii nu sunt doar pentru apărare. 4-5 miliarde vor merge în dezvoltarea autostrăzilor.

Ce a declarat Nicușor Dan despre redresarea fiscală

Și președintele Nicușor Dan a avansat același orizont de timp pentru redresarea fiscal-bugetară a țării.

„Față de momentul în care suntem acum, deficitul, încercarea de corectare de deficit, vreau să vă dau asigurări că stabilitatea e principala noastră prioritate, că e convergență de opinii între Președinte, Guvern, Parlament și lucrurile sunt sub control. Nu există vreun motiv, din perspectiva mea, de îngrijorare.

Suntem în grafic, chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză sau unele se puteau face altfel. Mesajul meu e de stabilitate.

2026 va fi mai simplu, că vom porni cu un buget care va fi… nu-mi găsesc cuvântul… adaptat realităților! Deci vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului”, a declarat recent președintele Nicușor Dan.

