Acasa » Economic » Alexandru Nazare: „Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană”

Alexandru Nazare: „Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană”

Elena Boruz
09 oct. 2025, 13:24
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Alexandru Nazare: „Avem interese clare legate de agricultură”
  2. Ministrul de Finanțe: „Trebuie să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a făcut declarații referitoare la importanța agriculturii și a afirmat că orice „metodă inovativă de a stimula finanțarea în agricultură este importantă”.

Ministrul a subliniat faptul că el a sprijinit sectorul agricol dintotdeauna, chiar de dinainte de a prelua funcția pe care o ocupă în prezent. Astfel, este de părere că este necesară „o schimbare de mentalitate, atât la nivelul administrației, cât și în modul în care societatea civilă din agricultură – asociațiile profesionale – discută cu administrația”.

Alexandru Nazare: „Avem interese clare legate de agricultură”

Nazare s-a arătat foarte interesat de domeniul agriculturii, făcând mai multe afirmații care susțin importanța și necesitatea dezvoltării acestui sector. Acesta a declarat că trebuie „să fim foarte fermi pe poziție în negocierile europene”, deoarece interesele pe care le avem, legate de agricultură, sunt destul de clare.

„Cred că ar trebui, evident, și asta o spun de foarte mult timp, să fim foarte fermi pe poziție în negocierile europene. Avem interese clare legate de agricultură, avem argumente. Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană. Ne prezentăm argumentele, ne organizăm, facem o strategie legată de posibile alianțe în Consilii, de discuții în Parlamentul European și ne susținem punctele de vedere. Legat de Politică Agricolă Comună, cred că e foarte importantă această poziție a României pe care o putem articula, avem argumente, deci trebuie sa mergem mai departe în acest sens”, a afirmat Nazare, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, conform agerpres.

Ministrul de Finanțe: „Trebuie să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura”

Ministrul a mai precizat că este nevoie să acționăm eficient pentru a ajuta agricultura să se dezvolte. Nazare consideră că dacă alte state din Europa de Est au reușit, „nu avem motive să nu o facem și noi”.

„Am fost alături de Clubul Fermierilor înainte de a deveni ministru, am făcut prezentări legate de situația economică a României atunci. Acest lucru nu este nou, sunt alături de Clubul Fermierilor și acum, pentru că eu consider că agricultura e foarte importantă pentru România și orice metodă inovativă de a stimula finanțarea în agricultură este importantă.

Cumva trebuie să facem această trecere, o schimbare de mentalitate, atât la nivelul administrației, cât și în modul în care societatea civilă din agricultură – asociațiile profesionale – discută cu administrația, astfel încât să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura. Au făcut-o alte state din Europa de Est, sunt instrumente de succes, nu avem motive să nu o facem și noi. Trebuie doar să trecem peste aceste blocaje care ne-au afectat de foarte mult timp până acum în a fi proactivi în a finanța cu instrumente noi”, a adăugat șeful de la Finanțe.

