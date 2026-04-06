Acasa » Economic » Alocațiile, indemnizațiile sociale și pensiile, plătite mai devreme în aprilie. Când intră banii

Alocațiile, indemnizațiile sociale și pensiile, plătite mai devreme în aprilie. Când intră banii

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 16:15
Alocațiile, indemnizațiile sociale și pensiile, plătite mai devreme în aprilie. Când intră banii
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Anunțul ANPIS despre alocații și indemnizațiile sociale
  2. Pensiile, livrate mai devreme

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că efectuează, în intervalul 6-10 aprilie, plata alocațiilor, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor și stimulentului de inserție. Pensiile vor fi virate și ele mai devreme, date fiind Sărbătorile Pascale.

Anunțul ANPIS despre alocații și indemnizațiile sociale

„Plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în 8 aprilie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională Poșta Română sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până la data de 9 aprilie a.c”, a transmis ANPIC, într-un comunicat.

Agenția mai susține că peste 3,8 milioane de beneficiari vor primi în total mai bine de 1,9 miliarde de lei astfel:

  • peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
  • peste 608 de milioane de lei pentru 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului;
  • aproximativ 58 de milioane de lei pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

Amintim că, de asemenea, peste 3 milioane de români urmează să primească sprijin financiar de la stat, în urma unui program inițiat de Ministerul Muncii.

Pensiile, livrate mai devreme

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.

Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, se mai arată într-un comunicat oficial.

