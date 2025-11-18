B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » ANAF blochează conturile datornicilor fără notificare prealabilă. Cum afectează această măsură firmele și persoanele fizice

ANAF blochează conturile datornicilor fără notificare prealabilă. Cum afectează această măsură firmele și persoanele fizice

Iulia Petcu
18 nov. 2025, 21:19
ANAF blochează conturile datornicilor fără notificare prealabilă. Cum afectează această măsură firmele și persoanele fizice
Sursă Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Cum funcționează noua procedură a ANAF
  2. Care sunt riscurile pentru contribuabili
  3. Ce modificări aduce pachetul doi fiscal

ANAF a introdus o nouă procedură care permite blocarea conturilor datornicilor fără notificare prealabilă. Măsura a stârnit îngrijorări în rândul contribuabililor și al specialiștilor fiscali. Conturile și bunurile pot fi indisponibilizate imediat, chiar înainte ca instanțele să analizeze contestațiile.

Cum funcționează noua procedură a ANAF

Potrivit surselor, contribuabilii află despre control doar în momentul emiterii deciziei de impunere. Conturile sunt blocate automat, iar bunurile pot fi sechestrate dacă situația o impune. Procedura a fost implementată pentru a accelera colectarea creanțelor fiscale.

Specialiștii explică faptul că mecanismul presupune o singură solicitare de clarificări pentru contribuabil. Ulterior, acesta se confruntă cu sume de plată și bunuri indisponibilizate. În practică, însă, măsurile sunt aplicate chiar dacă firmele nu dețin în conturile lor sumele datorate Fiscului.

Care sunt riscurile pentru contribuabili

Experții atrag atenția că măsurile asigurătorii, precum poprirea și sechestrul, ar trebui să fie aplicate doar în cazuri reale de risc. Ele sunt justificate atunci când există pericolul ca patrimoniul să fie ascuns sau înstrăinat. În schimb, blocarea conturilor fără o analiză completă poate pune în dificultate firmele și persoanele fizice care nu au datorii efective.

Termenul de plată impus de ANAF este redus, sub 30 de zile, scrie Libertatea.ro. După acest interval, banii din cont sunt blocați și transferați automat către Fisc. Contestațiile nu sunt soluționate rapid, ceea ce înseamnă că executarea fiscală are loc înainte ca instanța să analizeze cazul.

Ce modificări aduce pachetul doi fiscal

Dacă pachetul doi fiscal va fi adoptat în forma actuală, impactul asupra contribuabililor va fi major. Amenzile mari vor atrage automat blocarea conturilor și sechestrarea bunurilor. În ultimele două luni, măsurile asigurătorii au fost aplicate inclusiv amenzilor, ceea ce arată extinderea aplicării procedurii.

Specialiștii recomandă prudență și analiza atentă a legislației pentru a preveni situații în care firmele sunt afectate nejustificat. Procedura rapidă a ANAF pune presiune pe contribuabili și limitează posibilitatea de apărare în timp util.

