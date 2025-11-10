B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect

ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 21:14
Inspectori Antifraudă. Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce firme sunt vizate de ANAF
  2. Care sunt creșterile încasărilor în urma campaniei de prevenție
  3. Cum se vor desfășura controalele și ce consecințe există

Începând cu 10 noiembrie, ANAF va intensifica controalele asupra firmelor care organizează evenimente și nu își declară corect veniturile. Acțiunea vizează peste 80 de societăți, fără a afecta desfășurarea evenimentelor sau participanții. Măsurile fac parte dintr-o campanie de prevenție și conformare fiscală.

Ce firme sunt vizate de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va controla peste 80 de firme care nu și-au declarat corect veniturile. Controalele vor urmări dacă firmele emit bonuri și facturi pentru sumele încasate și dacă plătesc corect taxele pentru angajații care lucrează la evenimente. Verificările se vor face doar în afara orelor de desfășurare a evenimentelor, pentru a nu deranja participanții.

„Campania de prevenție a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfășoară activități de organizare de evenimente. În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un număr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale. Apreciem pe această cale contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”, au transmis reprezentanții ANAF.

Care sunt creșterile încasărilor în urma campaniei de prevenție

Între lunile iunie și septembrie 2025, firmele care și-au respectat obligațiile fiscale au contribuit la creșteri importante în buget. Sumele la bugetul de stat au crescut cu 16,1%, impozitul pe profit cu 19,68%, impozitul pe venit cu 19,61%, iar TVA-ul cu 20,32% față de anul precedent. Aceste cifre arată că multe firme din domeniul organizării de evenimente au ales să declare corect veniturile, relatează Capital.ro.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală monitorizează constant activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative. Pentru aceasta, ANAF folosește informații din sistemele RO e-Factura și RO e-Case de marcat, dar și date din surse publice. Analizele arată că în unele cazuri veniturile declarate nu corespund cu cât ar fi normal să câștige firmele, ceea ce indică nerespectarea legislației.

Cum se vor desfășura controalele și ce consecințe există

ANAF a precizat că verificările nu vor deranja desfășurarea evenimentelor și nu îi vor afecta pe participanți. Controlul se va face doar în afara orelor în care au loc evenimentele.

Prin aceste controale, ANAF urmărește atât corectitudinea fiscală, cât și prevenirea încălcării legislației. Contribuabilii care se conformează voluntar beneficiază de un tratament corect și predictibil. Măsurile de prevenție și informarea publică arată că respectarea legii poate fi realizată fără a perturba activitatea normală a firmelor și experiența participanților.

