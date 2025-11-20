B1 Inregistrari!
ANAF intensifică verificările în restaurante de la 1 ianuarie. Ce determină extinderea controalelor în sectorul HoReCa

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 22:13
Sursă Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce nereguli au fost observate
  2. Cum se va schimba modul de efectuare a controalelor de la 1 ianuarie
  3. Ce presiuni bugetare determină aceste verificări suplimentare

ANAF pregătește o amplă intensificare a controalelor în sectorul restaurantelor, după ce sistemele interne au semnalat abateri semnificative. Instituția urmărește atât corectarea neregulilor fiscale, cât și aplicarea unui nou mod de gestionare a verificărilor, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie. Măsurile vin pe fondul unei presiuni crescute asupra colectării bugetare.

Ce nereguli au fost observate

Restaurantele se află în perioada următoare printre principalele categorii vizate de Fisc, după ce aplicațiile folosite pentru analiza riscului fiscal au indicat probleme la mai multe firme din domeniu. Un exemplu ilustrativ este cazul unui local de pe litoral care, potrivit datelor, înregistra intrări mari de marfă, dar declara vânzări mult mai mici. Situația a atras atenția întrucât unitatea respectivă nu fusese verificată până acum de autorități, deși discrepanțele contabile erau evidente.

Identificarea unor asemenea cazuri determină ANAF să concentreze resurse suplimentare pe acest segment, într-un moment în care prevenirea pierderilor de venituri este prioritară. Instituția încearcă să folosească mai eficient instrumentele digitale pentru depistarea activităților cu risc fiscal ridicat, astfel încât controalele să fie direcționate acolo unde problemele sunt mai severe.

Cum se va schimba modul de efectuare a controalelor de la 1 ianuarie

Pe lângă supravegherea industriei HoReCa, ANAF pregătește o modificare amplă în sistemul de control. De la 1 ianuarie, modul de selecție a firmelor verificate va trece la un model centralizat, în care indicatorii de risc calculați la nivel național vor înlocui deciziile bazate în principal pe evaluările inspectorilor locali. Măsura urmărește eliminarea diferențelor majore dintre județe și reducerea situațiilor în care anumite companii sunt trecute cu vederea sau, dimpotrivă, verificate excesiv.

Noul plan va include publicarea domeniilor economice considerate prioritare, precum și a tipurilor de operațiuni ce vor face obiectul controalelor. Totodată, metodologia aplicată va fi unitară la nivelul întregii țări, iar directorii direcțiilor teritoriale vor transmite periodic feedback pentru îmbunătățirea analizei de risc, în încercarea de a crește eficiența colectării fiscale.

Ce presiuni bugetare determină aceste verificări suplimentare

Intensificarea controalelor se desfășoară într-un climat economic dificil, în care guvernul a ridicat ținta de deficit la 8,4% din PIB. În acest context, ANAF a primit sarcini mai mari de încasări pentru ultimele luni, iar instituția trebuie să maximizeze colectarea pentru a susține bugetul de stat. Presiunea se resimte atât asupra companiilor private, cât și asupra sectorului public, scrie Capital.ro.

La jumătatea lunii octombrie, ANAF a notificat instituțiile publice cu datorii restante, semnalând necesitatea unei conformări rapide. Ulterior, agenția a anunțat demararea unei campanii ample de verificare a 249 de companii de stat cu obligații fiscale restante de 9,42 miliarde de lei. În caz de neplată, Fiscul a transmis că va aplica măsurile legale, inclusiv executarea silită, pentru a recupera sumele datorate.

